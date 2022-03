Un nouveau-né pour le centre hospitalier du Belvédère

A Mont St Aignan, le centre hospitalier du Belvédère a entamé sa mue. En novembre 2016, il disposera d'un plateau technique qui comprendra deux salles de blocs opératoires et deux salles de naissance supplémentaires.

Un projet à 11 millions

Depuis 2012, l'hôpital, qui enregistre environ 3 500 naissances chaque année, diversifie ses activités. "Nous proposons de la chirurgie plastique et esthétique", commente Roselyne Bôquet, directrice de l'établissement. Et la volonté de moderniser le fonctionnement du Belvédère ne date pas d'hier. "Le développement d'activités sur le site historique n'est pas très adapté, la création d'un plateau technique devenait déterminante." Fin 2013, le projet à 11 millions d'euros reçoit la validation du ministère de la Santé, qui le finance à 50%. "C'est le groupement Sogea qui a remporté l'appel d'offres et réalisera le projet dans un délai de construction très court puisqu'elle commence en février prochain pour s'achever en novembre", précise Roselyne Bôquet.

Là où siègera bientôt le plateau technique était installées la cuisine, la blanchisserie et la chaufferie. "Nous avons vidé le bâtiment récemment et arrêté le traitement interne du linge qui est confiée à une entreprise extérieure. Pour la cuisine, c'est le CHU de Rouen qui a repris la prestation en septembre. Mais évidemment, l'activité de l'établissement continue", souligne la directrice.

Bientôt, le chantier, entièrement bâché, ne sera plus visible du public qui découvrira le résultat fin 2016. Viendra ensuite le temps de la rénovation des espaces de consultation et de l'accueil du public dès 2017.