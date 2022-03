Avant le vote du budget, les huit engagements du président de la Seine-Maritime

Mardi 15 décembre, les conseillers départementaux vont débattre en séance plénière des orientations budgétaires pour l'exercice 2016. Et après la publication d'un audit financier réalisé par Ernst & Young, Pascal Martin avait assuré que la situation du Département était "catastrophique". L'élu a confirmé ce constat : "Le Débat d'Orientations Budgétaires 2016 sera marqué par l'affaiblissement des ressources des collectivités avec la baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement versée par l'Etat, les dépenses incontournables ou encore le versement des allocations individuelles de solidarité (AIS) dont le taux augmente." Pascal Martin a donné deux exemples pour illustrer la situation : la baisse de la dotation étatique est estimée à 18 millions d'euros tandis que le poids supplémentaire des AIS dans le buget 2016 est évalué à 17 millions d'euros.

40 millions à trouver pour boucler le budget

Résultat : Pascal Martin assure que "pour boucler le budget 2016 qu'il faut préparer pour le 2 février prochain, il faut trouver 60 millions d'euros. Nous en avons déjà trouvé 20 grâce à des arbitrages politiques et administratifs. Il reste à en trouver 40 millions sans passer par une augmentation d'impôts, en maintenant l'investissement à 170 millions d'euros par an et en continuant à désendetter le Département."

Huit engagement, de l'impôt à la communication



L'engagement pris lors de la campagne électorale de ne pas augmenter la pression fiscale fait partie d'une série de huit engagements annoncés par Pascal Martin et qui engage sa majorité jusqu'à la fin de son mandat :

- Le désendettement : "Il faut désendetter le Département pour retrouver des marges de manoeuvres. En 2016, la dette sera réduite de 20 millions d'euros."

- Pas de hausse des taux d'impositions sur la période 2016-2021

- Les dépenses de fonctionnements : "Nous les réduirons de 10%" jusqu'à la fin du mandat "pour retrouver des marges de manoeuvre".

- Les dépenses de communication : "Nous allons les réduire de 50%, ce sera le symbole d'une gestion rigoureuse".

- "Nous ne nous disperserons plus, nous travaillerons sur nos compétences obligatoires : la solidarité, les collèges, les routes départementales."

- La simplification des procédures et la modification de l'organisation des services départementaux : "Nous proposerons un nouvel organigramme, plus lisible, du Conseil Départemental en janvier prochain."

- L'équilibre des territoires : "Tous les territoires doivent bénéficier des concours du Département."

- La méthode de travail : "Nous allons renforcer la concertation, le travail d'équipe, le dialogue social avec les organisations syndicales."

Reste, pour Pascal Martin, à traduire ces engagements dans les faits. Aujourd'hui, l'élu reste prudent notamment sur les mesures à prendre pour désendetter le Département et réduire ses dépenses.