Cryothérapie : une cure à -110°C pour récupérer et guérir près de Rouen

Les trois associés ont ouvert début novembre à Mont-Saint-Aignan un centre de cryothérapie, le Cryo Santé Sport.

Accélérer la guérison

Le principe est simple : "Le client entre dans une cabine où il fait -110° C à l'intérieur via de l'air froid", commence Rodolphe Laloy. "Il y passe trois minutes. L'air froid fait remonter le sang vers le cœur et le cerveau. Une fois sorti, le sang est renvoyé vers tous les organes qui sont ainsi nettoyés", poursuit Nicolas Legrand. Une fois entré dans la cabine, l'impression est surprenante : le froid vous prend aux tripes, mais rien d'insupportable. Deux publics sortent particulièrement renforcés de la cryothérapie. Les sportifs d'abord : "La récupération, voire la guérison, est favorisée", assure Alexandre Boisnoir. Sur une déchirure aux adducteurs nécessitant normalement six semaines d'arrêt, la cryothérapie permet par exemple de gagner 15 jours.

Les patients atteints de maladies auto-immunes sont également concernés : "La cryothérapie soulage les inflammations et évite ainsi la prise excessive de médicaments". Cette méthode, non remboursée par l'assurance-maladie, a un coût : 20€ la séance découverte, 190€ les cinq séances et 240€ les 10 séances lorsqu'elles sont prescrites par ordonnance par un médecin.