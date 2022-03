Le Front National est arrivé en tête des suffrages exprimés dans l'Orne, lors du premier tour des élections régionales, dimanche 6 décembre.

Le second tour, dimanche prochain, risque de se jouer dans un mouchoir de poche lors d'une triangulaire entre la droite menée par Hervé Morin, la gauche menée par Nicolas Mayer Rossignol, et donc le Front National mené par Nicolas Bay. Celui-ci, entre distribution de tracts et discussions avec les commerçants et les clients du marché hebdomadaire d'Alençon, affiche sa confiance pour le second tour :

Nicolas Bay (FN) en campagne sur le marché d'Alençon Impossible de lire le son.

Après ce passage sur le marché d'Alençon, Nicolas Bay rejoindra les studios de Tendance Ouest à Rouen, pour le débat régional du second tour, organisé de 12h à 13h15, sur nos antennes régionales