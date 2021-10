Basket : Mondeville trébuche sur la dernière marche

L'Europe attendra. En s'inclinant devant Nantes lors de la finale du Challenge Round, dont l'unique intérêt est de donner au vainqueur un ticket pour l'Eurocoupe (la « petite » compétition européenne), Mondeville a reporté au dimanche 15 mai sa dernière chance de sauver sa saison et de maintenir le club sur la scène européenne. Sept mois se joueront sur quarante minutes.

Les Mondevillaises auraient pu s'épargner une telle pression, ou du moins la limiter, si elles avaient réussi à prendre le meilleur sur Nantes. Au vu de la qualité très proche des deux équipes, la mission n'avait rien d'impossible. Mais Mondeville ne s'était pas mis sur les meilleurs rails possibles en concédant le match nul lors du premier round, à domicile, vendredi 6 mai (66-66). Les Normandes, emmenées par une Lenae Williams énorme en première mi-temps (20 points), avaient compté jusqu'à sept points d'avance au début du quatrième quart-temps avant de se faire rattraper par leurs visiteuses. Le match retour constituait donc la vraie finale, lundi 9 mai à Nantes. Devant un public venu en nombre, Mondeville a offert un visage trop brouillon pour espérer l'emporter. Malgré cette prestation en demi-teinte, l'USOM n'est pas passée loin, échouant à quatre unités (68-64).

« Comme d'habitude contre Nantes, ça se joue sur des détails », constate Hervé Coudray. Pour quelques paniers faciles manqués ou des lancers-francs laissés en cours de route (14/20), Mondeville a laissé passer l'occasion de s'assurer une place européenne. Ce n'est pas l'envie qui lui a fait défaut, « plutôt la lucidité », aux yeux de son ailière Yacine Sene. Mal entrées dans le match (10-4, 5'), les Bas-Normandes sont revenus en serrant leur défense, beaucoup trop permissive dans le premier quart-temps (23-20, 10'), et en multipliant les sources de danger. À la mi-temps, elles étaient devant (34-36, 20'). Si Nantes a compté jusqu'à neuf points d'avance par la suite, Mondeville les avaient comblés dans le quatrième quart-temps (56-56, 32'). Néanmoins, le jeu des Déferlantes étaient plus huilé que celui de Mondevillaises fébriles. La victoire des locales, guidées par une très bonne Caroline Aubert (16 points et 10 rebonds), ne souffre pas de contestation.