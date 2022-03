Les divas de l'année 2015: Adele, Rihanna et Taylor Swift

Adele

Le monde n'attendait plus qu'elle. Et pour cause. Cela faisait plusieurs années que l'on n'avait pas entendu la chanteuse, quatre ans après la sortie de son précédent album "21", écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires. Elle a fait son retour en fanfare à la fin du mois d'octobre avec son single "Hello", dont le clip a été réalisé par le cinéaste québécois Xavier Dolan ("Mommy"). Une vidéo qui bat le record du clip le plus vu en une journée, avec 27,7 millions de vues. Ce record appartenait jusque-là à Taylor Swift, qui avait enregistré 20,1 millions de vue en 24 heures avec "Bad Blood". Cerise sur le gâteau : Adele bat plusieurs records de vente en France et Angleterre, et celui du titre le plus vendu en ligne pour sa première semaine avec plus de 1 million de téléchargements aux États-Unis.

Taylor Swift

Récompensée par trois prix lors des American Music Awards, de trois MTV Video music awards, auteure d'un clip ("Blank Space") qui cumule 1,2 milliards de vues - soit le record pour un clip le plus visionné de tous les temps sur Youtube -, artiste ayant vendu le plus d'albums en 2014 et 64e femme la plus puissante de la planète d'après le magazine Forbes, Taylor Swift a largement marqué cette année 2015. A ce palmarès s'ajoute le meilleur démarrage d'un album aux États-Unis depuis 2002, pour "1989", et une joute enjouée avec le géant Apple. La chanteuse avait attaqué le nouveau service de streaming de l'entreprise, qui devait proposer une période d'essai gratuite de trois mois. "Trois mois, c'est long sans être payé et c'est injuste de demander à quiconque de travailler pour rien", avait-elle déclaré. Apple avait plié en assurant que les artistes seraient rémunérés pendant les mois d'essai. Un happy end qui s'est soldé par une diffusion en exclusivité de l'album de l'interprète de "Shake it off".

Rihanna

Autre poids lourd de l'industrie, la Barbadienne a fait languir son public tout au long de l'année avec un album qui n'est finalement jamais sorti. Cependant, l'interprète de "Umbrella" a donné de quoi occuper ses fans tout au long de l'année. Elle a dernièrement annoncé le "Anti tour", une tournée de 70 dates, du même nom que l'opus tant attendu. La jeune femme a malgré tout révélé quelques extraits de son album dont "Four Five Seconds" avec Kanye West et Paul McCartney, "American Oxygen" et enfin "Bitch better have my money" avec un clip mettant en scène une Rihanna gangster.

En dehors de la musique la chanteuse a accumulé les projets. Égérie pour la maison Christian Dior, la jeune femme rejoindra l'affiche du prochain blockbuster de Luc Besson, une adaptation de la série de bande dessinée "Valérian et la Cité des mille planètes". Après avoir présenté son nouveau parfuum "Riri", Rihanna a aussi créé une basket pour l'équipementier sportif Puma, dont le stock s'est épuisé en à peine une dizaine de jours.