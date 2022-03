Ottawa (AFP). Canada: les premiers avions de réfugiés syriens arriveront dès jeudi

Les premiers vols canadiens transportant 300 réfugiés syriens en provenance de Jordanie arriveront dès jeudi, dans le cadre d'un programme d'accueil de 10.000 réfugiés d'ici la fin de l'année, a annoncé mercredi le Premier ministre Justin Trudeau. Le premier avion militaire de transport de troupes devrait se poser à Toronto jeudi soir, le second vol atterrira samedi à Montréal, les aéroports de ces deux villes étant les points d'entrée aménagés pour l'accueil des réfugiés. Après les formalités administratives et avoir été soumis à un examen médical, les réfugiés seront acheminés progressivement vers 36 villes à travers le Canada. Depuis janvier 2014, ce sont déjà 3.500 réfugiés syriens qui ont été accueillis au Canada, parrainés par des particuliers ou des organismes privés, a indiqué le ministère de l'Immigration. Initialement, le gouvernement libéral avait promis d'acheminer d'ici au 31 décembre 25.000 réfugiés syriens cantonnés jusqu'ici en Jordanie, au Liban et en Turquie. A la suite des attaques de Paris le 13 novembre et en raison des difficultés de traitement des demandes et de la logistique à mettre en place en très peu de temps, le gouvernement a étalé sur trois mois ces arrivées. Après les 10.000 réfugiés, dont environ 8.000 au titre des parrainages privés, 15.000 autres sont attendus en janvier et février 2016. Dans le cadre de la procédure de sélection, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) avait proposé début décembre à près de 60.000 réfugiés de déposer un dossier d'émigration au Canada. Les trois-quarts d'entre eux se trouvent dans des camps en Jordanie et le reste au Liban. Sur ce nombre, près de 12.000 ont vu leur demande d'asile traitée, a indiqué John McCallum, ministre de l'Immigration.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire