Uma Thurman et Jude Law au jury du festival de Cannes, présidé par De Niro

- Robert de Niro, 67 ans, est associé à plusieurs des chefs d'oeuvre du cinéma américain des dernières décennies, de "Voyage au bout de l?enfer" de Michael Cimino (1978) à "Heat" de Michael Mann (1995) en passant par "Le Parrain, 2e partie" (1974) de Francis Ford Coppola. Sa carrière est indissolublement liée à celle de Martin Scorsese qui l'a dirigé dans huit films dont "Mean Streets" (1973), "Taxi Driver" (Palme d'Or en 1976) et "Raging Bull" (1980) qui lui a valu l?Oscar du meilleur acteur.

Egalement réalisateur ("Il était une fois le Bronx" et "Raisons d?Etat"), Robert De Niro est le troisième Américain en quatre ans à présider le jury cannois après Tim Burton en 2010 et Sean Penn en 2008.

- Olivier Assayas, 56 ans, est l?auteur d?une quinzaine de films. Son premier long métrage, "Désordre", a été primé à Venise (1986). Il a été en compétition à Cannes avec "Les Destinées sentimentales", "Demonlover" et "Clean", une oeuvre qui a valu à Maggie Cheung un prix d?interprétation Féminine. Ses dernières réalisations, "L?Heure d?été" et "Carlos", ont également connu un large succès public.

- Martina Gusman, 32 ans, est une productrice et actrice argentine. En 2002, elle a cofondé la société Matanza Ciné et a participé à la production des films de Pablo Trapero ("El Bonaerense", "Voyage en famille"). Elle a aussi joué dans deux autres longs métrages de ce cinéaste, "Leonera" et "Carancho".

- Mahamat-Saleh Haroun, 50 ans, est un réalisateur tchadien, auteur de quatre longs métrages: en 1999, sa première oeuvre "Bye-bye Africa" reçoit le prix du Meilleur premier film au festival de Venise. En 2006, il décroche le prix spécial du jury à Venise pour "Daratt" et en 2010, son 4e long métrage, "Un homme qui crie", reçoit le Prix du Jury à Cannes.

- Jude Law, acteur britannique de 38 ans, a été révélé par sa prestation dans "Le Talentueux M. Ripley" d?Anthony Minghella. Il a joué dans "AI Intelligence artificielle" (Steven Spielberg), "eXistenZ" (David Cronenberg) et "Sherlock Holmes". Il poursuit également une carrière au théâtre à New York et à Londres.

- Nansun Shi est une productrice hongkongaise qui a fondé en 1984 la société Film Workshop Co, avec son mari, le réalisateur Tsui Hark. Elle a produit la série des "Il était une fois en Chine", "Peking Opera Blues", "Black Mask 1 et 2", ainsi qu'"Infernal Affairs", repris par Martin Scorsese sous le titre "Les Infiltrés".

- Uma Thurman, 41 ans, est devenue célèbre avec "Les Liaisons dangereuses" de Stephen Frears. Originaire de Boston, sa carrière est liée à celle de Quentin Tarantino : elle est nommée aux Oscars pour son rôle dans "Pulp Fiction" en 1996, et aux Golden Globes pour les deux épisodes de "Kill Bill". Uma Thurman a également joué dans "Even Cowgirls get the Blues" de Gus van Sant, "Batman & Robin" et "Accords et Désaccords" de Woody Allen.

- Johnnie To Kei-Fung, 56 ans, est un réalisateur et producteur hongkongais connu pour ses films d?action et policiers. Il est le réalisateur entre autres de "Sparrow" (2008), "Vengeance" (2009) et "Don?t Go Breaking My Heart" (2011).

- Linn Ullman, 44 ans, est écrivain, auteur de quatre romans, dont "Je suis un ange venu du Nord" (Actes Sud, 2010), élu meilleur roman étranger par le quotidien britannique The Independent. Née en Norvège, elle est la fille d'Ingmar Bergman et de l'actrice Liv Ullman.