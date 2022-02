L'Unsa Police rencontre le député-maire d'Alençon

La France aime ses policiers. Surtout depuis les différentes vagues d'attentats. Pour autant, la vie professionnelle de ceux qui sont là pour assurer la sécurité pourrait être améliorée. C'est ce qu'est allé dire une délégation du syndicat Unsa Police 61, seconde organisation syndicale aux dernières élections professionnelles dans l'Orne, au député-maire PS d’Alençon Joaquim Pueyo.

Pour le syndicat, les effectifs sur le départements demeurent insuffisants pour mener à bien toutes les missions confiées et assurer sereinement et de façon pérenne la sécurité des fonctionnaires sur le terrain.

Le député-maire s'est engagé à faire un point sur le nombre exact des effectifs dans le département de l'Orne et à demander sa réévaluation si nécessaire, et au vu des récents événements tragiques sur Paris, ainsi que ceux survenus sur la ville de Flers.

Le secrétaire départemental de l'Unsa police 61 a tenu à rappeler que les armes collectives dont les services sont dotés sont obsolètes et ne sont plus adaptées à la situation. Par exemple, les fusils de type AMD datent des années 70, alors qu'il existe de nouvelles armes type fusils d'assauts plus légères et plus maniables. Mais évidemment, tout est question de budget...

Le syndicat a également fait remarquer que les travaux de rénovation (zone d'accueil, et du centre d'information et de commandement, bureau chef de poste) prévus dans le commissariat d'Alençon n'ont toujours pas débuté. Le député-maire s'en est étonné, car un courrier du ministre de l'intérieur qui lui a été adressé le 18 août 2015 précisait qu'un financement de 20.000 euros était d'ores et déjà alloué à ces travaux.

Enfin, la délégation a souhaité informer le député-maire, membre de la Commission de la Défense à l'Assemblée Nationale, du mécontentement des syndicats sur la question d'un projet de décret sur le port de l'arme des fonctionnaires de police hors service, et en dehors de leurs ressorts de compétence.

Selon l'Unsa police 61, ce projet ne doit pas se limiter au simple cadre de l’état d'urgence. il doit être élargit sur toute la période de congé des fonctionnaires qui désirent garder sur eux leur arme hors service.

Le syndicat a prévu de rencontrer de nouveau le député-maire, pour faire le point sur l’avancée de ces dossiers.