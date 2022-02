Sortie cinéma : Belle et Sébastien

Mais son avion s'est écrasé en montagne, près de la frontière italienne, en provoquant un immense incendie. Après des recherches infructueuses, les autorités annoncent qu'il n'y a pas de survivants. Mais Sébastien est convaincu qu'Angélina est vivante, et il réussit à convaincre César de partir à sa recherche. À contrecœur, celui-ci accepte de faire appel à Pierre, un pilote privé, qu'il déteste, car il le soupçonne d'être le père de Sébastien et d'avoir abandonné la mère et le bébé dans la neige.

Après Nicolas Vanier en 2013, c'est au tour du Canadien Christian Duguay (réalisateur de l'excellent "Jappeloup") de poursuivre l'adaptation du feuilleton TV de Cécile Aubry, qui a enchanté des générations d'enfants dans les années 60. On retrouve le jeune Félix Bossuet dans une histoire certes assez prévisible mais très prenante, avec sa succession d'événements. Les paysages montagneux sont splendides, et cette histoire ne manque ni de profondeur ni d'émotion, car elle aborde, avec finesse, le problème de la paternité.

Avec un rythme nerveux et des scènes spectaculaires, en particulier celles de l'incendie de forêt, cette œuvre, destinée aux enfants (malgré une séquence finale assez angoissante pour les petits) est une jolie réussite qui ravira petits et grands.

Aventures françaises. De Christian Duguay, avec Félix Bossuet (Sébastien), Tchéky Karyo (César), Thierry Neuvic (Pierre), Margaux Chatelier (Angélina), Thylane Blondeau (Gabriele), Urbain Cancelier (le maire) (1h39).