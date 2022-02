Beyrouth (AFP). Syrie: des rebelles évacuent le dernier quartier de Homs qu'ils contrôlent

Des rebelles syriens ont commencé mercredi l'évacuation de Waer, dernier quartier qu'ils contrôlent dans la ville de Homs (centre), en application d'un accord conclu avec le régime, a rapporté une ONG syrienne. "Le premier bus de civils a quitté Waer", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'accord conclu entre les insurgés et le régime syrien le 1er décembre sous la supervision de l'ONU prévoit le départ de ce quartier de 2.000 rebelles et de leurs familles. Selon M. Abdel Rahmane, quelque 750 personnes, y compris des civils, étaient en instance d'évacuation mercredi. "Elles étaient rassemblées depuis 04H00 (02h00 GMT) dans les rues, attendant de quitter le quartier", a-t-il précisé. L'application de cet accord pourrait durer jusqu'à deux mois selon les autorités. Il devrait permettre la fin des bombardements et la levée du siège par l'armée de Waer, le dernier quartier défendu par les rebelles dans la ville qu'ils avaient surnommée la "capitale de la révolution".

