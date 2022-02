Paris (AFP). Ligue des champions: Rome, Arsenal et Chelsea sur la brèche

L'AS Rome, Arsenal et Chelsea jouent leur printemps européen mercredi lors de la 6e et dernière journée de la Ligue des champions (20h45), qui pourrait voir La Gantoise décrocher la qualification pour les 8e de finale au détriment de Valence. Gr. E: la Roma en ballottage favorable AS Rome (ITA) - BATE Borisov (BLR): quoique rossée 6-1 à Barcelone et à égalité de points avec Leverkusen, la Roma reste la mieux placée pour décrocher le second billet qualificatif: elle reçoit le modeste BATE tandis que son concurrent allemand accueille le Barça. Pour se qualifier, il suffit aux Italiens d'éviter de faire moins bien que le Bayer. Mais, démunie en attaque (blessures de Gervinho, Salah et Totti), elle reste aussi sur quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues. Borisov a encore ses chances, à condition de l'emporter: il finirait alors 2e ou 3e. Leverkusen (GER) - FC Barcelone (ESP): deuxième, troisième ou quatrième, tout est encore possible pour le Bayer. Même un exploit contre le Barça ne lui garantirait pas une qualification pour les 8e de finale. Les Allemands doivent faire mieux que la Roma pour continuer en C1. Mais s'ils ne gagnent pas et que le BATE s'impose à Rome, ils seraient éliminés de toute compétition européenne. Le Barça, lui, déjà assuré de la première place, voudra repartir du bon pied après avoir concédé le nul à Valence en Liga (1-1) samedi. Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. FC Barcelone 13 5 4 1 0 14 3 11 (QUALIFIE) 2. AS Rome 5 5 1 2 2 11 16 -5 3. Leverkusen 5 5 1 2 2 12 11 1 4. BATE Borisov 4 5 1 1 3 5 12 -7 Gr. F: Arsenal en danger Olympiakos (GRE) - Arsenal (ENG): les Gunners, devancés de trois points par Olympiakos qu'ils affrontent, sont au pied du mur: afin de passer au tour suivant pour la 16e fois de suite, ils ont besoin d'une victoire en Grèce sur un score autre que 1-0 ou 2-1. A l'inverse, Olympiakos peut se permettre une telle défaite pour sécuriser sa 2e place, ce qui enverrait Arsenal en C3. Si les Londoniens ont pris la 2e place du championnat d'Angleterre ce week-end, ils sont aussi handicapés par de nombreux pépins physiques (absences de Cazorla,). Dinamo Zagreb (CRO) - Bayern Munich (GER): aucun enjeu dans ce match entre des Croates déjà éliminés et des Allemands assurés de finir premiers. Une réaction du Bayern est néanmoins attendue après sa première défaite de la saison en championnat (3-1 à Mönchengladbach). Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Bayern Munich 12 5 4 0 1 17 3 14 (QUALIFIE) 2. Olympiakos 9 5 3 0 2 6 10 -4 3. Arsenal 6 5 2 0 3 9 10 -1 4. Dinamo Zagreb 3 5 1 0 4 3 12 -9 (ELIMINE) . Gr.G - Suspense hitchcockien Chelsea (ENG) - FC Porto (POR): José Mourinho, plus que jamais à la dérive à la tête des Blues en championnat, a encore son destin européen en mains en C1 où se joue son avenir londonien. Pour cela, une victoire s'impose au détriment de son ancien club, avec lequel il remporta sa première coupe aux grandes oreilles en 2004. La condition à remplir est strictement la même pour Porto, qui compte également 10 points. Malheur au vaincu donc, s'il y en a un et surtout si le Dynamo Kiev s'impose face au Maccabi Tel Aviv. Un match nul pourrait en revanche qualifier Chelsea et Porto, mais à condition que le rival ukrainien ne s'impose pas. Dynamo Kiev (UKR) - Maccabi Tel Aviv (ISR): Troisième avec deux points de moins (8) que ses rivaux, Kiev est obligé de battre le Maccabi pour se qualifier, quel que soit le résultat de l'autre match. Avec 11 points, il devancerait ainsi le perdant de Chelsea-Porto et finirait 2e. Et il finirait même premier en cas de match nul entre Anglais et Portugais, car dans les confrontations directes à trois, il présente une meilleure différence de buts, juste devant Chelsea qui finirait alors 2e.

