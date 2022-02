Tennis de table : le SPO Rouen ne sort pas de sa spirale infernale

Le SPO Rouen a livré un match à l'image de sa saison. Toujours dans le coup, jamais ridicules mais incapable de saisir ses opportunités. Face à une équipe angevine très homogène ayant aligné Jian Chen (n°22), Jon Persson (n°26) et Jens Lundquist (n°27), les hommes d'Eric Varin se sont accrochés mais n'ont pas réussi à remporter le moindre match.

Trois défaites en cinq sets

La première partie de la rencontre est même cauchemardesque. Que ce soit Wei-Dong Shi (n°38) face à Lundquist, Ruiwu Tan (n°18) face à Persson ou Jesus Cantero (n°49) face à Chen, le sort du match se décide au cinquième et dernier set. Et à chaque fois, les Normands s'inclinent aux avantages. Résultat, à la pause, le SPO Rouen est mené 3-0 et ne peut qu'espérer le match nul.

Malheureusement, Ruiwu Tan ne sonne pas la révolte rouennaise. Malgré un match serré face à Lundquist, il rend les armes en trois sets et clot la déocnvenue rouennaise. Défaite 4-0.

Prochain match le mardi 15 décembre à Romagne pour des Normands qui doivent absolument remporter un amtch avant la fin de l'année pour maintenir l'espoir d'un maintien.