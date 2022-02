Il la demande en mariage déguisé en homard

Elsa, institutrice en Californie, s'est vue surprise par la manière dont son petit-ami l'a demandée en mariage. La direction de l’école maternelle dans laquelle elle travaille était de mèche avec Joe, son compagnon. Alors qu'elle était en cours avec ses élèves, le directeur lui a demandé de lire le livre d’un « ami » devant une caméra pour une opération marketing. « Bobster the lobster » (« Bob le homard » en français )a eu du succès auprès des enfants, mais à la fin du livre, l’histoire se conclue par deux pages blanches.



Perplexe, Elsa s'est retrouvée finalement face à son homme, déguisé en Bob le homard. Il s’est alors agenouillé au milieu des enfant et a fait sa demande en mariage.



Le couple a publié la vidéo sur Youtube, Elsa en ajoutant en commentaire qu'elle est devenue : « le crabe le plus heureux du monde ».