Un forcené armé retranché, le Raid intervient près de Rouen

A 13h10 lundi 7 décembre, la BAC est alertée pour un homme menaçant trois de ses connaissances avec un revolver, dans un pavillon passage Liegeard à Petit-Quevilly. Arrivée sur place, la BAC voit le suspect sortir devant le pavillon et leur lancer des cartouches de calibre 38.

Les forces de l'ordre décident alors de faire usage de leur flash-ball, ce qui permet aux trois victimes - une femme de 25 ans et deux hommes de 26 et 30 ans - de prendre la fuite et de quitter le pavillon. Le suspect se réfugie, toujours armé, à l'étage du pavillon et refuse de se rendre. Le Raid est alors mobilisé. Il intervient à 16h40 : un négociateur persuade l'homme armé de se rendre. Agé de 50 ans, ce Rouennais a été placé en garde à vue où il est toujours entendu pour des faits de violences avec arme et dégradation d'un bien d'autrui. En effet, des vitres auraient été brisées dans le pavillon.

Les circonstances de l'incident doivent encore être déterminées : il se pourrait que le suspect ait agi ainsi après une séparation conjugale qui aurait mal tourné.