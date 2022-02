Normandie. Michel Polnareff au festival Papillons de Nuit !

C'est un très grand coup que viennent de frapper les organisateurs en annonçant la venue de l'Amiral à Saint-Laurent-de-Cuves. Michel Polnareff se produira dans le cadre d'une tournée évènement qui passera aussi par les Vieilles Charrues, à Carhaix, en Bretagne. Vingt-cinq ans après son dernier album, le chanteur à lunettes devrait également sortir un nouvel opus pour le début de l'année 2016.

Ls organisateurs annoncent aussi la mise en vente des Pass 3 jours et des billets 1 jour pour le dimanche 22 mai, ce vendredi 11 décembre, à partir de 12h00 sur papillonsdenuit.com et dans les réseaux habituels. Ils seront disponibles au tarif prévente : 82€ le Pass 3 jours, 40€ le billet 1 jour (hors frais de location). Ces tarifs sont valables jusqu'à l'annonce complète de la programmation ou l'épuisement des stocks prévente disponibles, ensuite le tarif plein entrera en vigueur jusqu'au festival, qui se déroule les 20, 21 et 22 mai.