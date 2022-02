Football. Coupe de France : Granville tentera de faire danser les tangos !

"Quand j'ai vu Caen-Marseille dès le premier match, j'étais dégoûté..." expliquait ce lundi suite au tirage, Robin Théault, l'un des joueurs de cette équipe Granvillaise. "Je voulais jouer Caen... dommage." indiquait de son côté, Johann Gallon, l'entraineur granvillais.

On a bien compris que Laval n'était pas le premier choix du côté de la bande au président Gortari. La formation Mayennaise est l'une des 8 équipes de Ligue 2 (sur 20) encore en course dans la compétition et doit, en revanche, se réjouir de ce tirage au sort qui lui ouvre potentiellement les portes des 16èmes de finale face à une équipe qui lui est inférieur de 3 division.

Oui mais voilà, après avoir évoqué sa déception, Johann Gallon, le technicien Granvillais a dit ça: "Je suis partagé entre le plaisir de pouvoir offrir un match face à une équipe professionnelle à nos supporters et bénévoles, et l'idée d'avoir quelque chose de grand à jouer. On va bien préparer notre affaire, tout mettre en place pour emmener notre groupe au mieux possible sur ce match et on sera prêt à faire vibrer les gens".

Granville dont les résultats sont plus que probants depuis le début de la saison (aucune défaite) a en effet tout les attributs du petit qui peut faire tomber le gros portés par des supporters, heureux de vivre enfin ce genre de moment au stade Louis Dior !