A la barre, le prévenu nie le délit de fuite

Des faits qui se sont déroulés le 4 mars dernier, vers minuit rue Saint Jean à Bayeux. Après une rapide enquête de voisinage, les gendarmes appréhendent un individu dont le casier judiciaire est émaillé de plusieurs condamnations (conduite alcoolisée, sans assurance, avec suspension de permis). Mais l'homme nie, aucun témoin oculaire ne pouvant vraiment le reconnaître.

Néanmoins, deux de ses ex-employés témoignent contre lui : « Il serait capable de conduire malgré ses condamnations... »

Le vendeur de la moto affirme lui qu'il s'agit de celui qui la lui a acheté « C’était lui, mais pas rasé... »

Il est vrai que l'acheteur exerce la même profession que le prévenu et que le nom est bien ressemblant même si les adresses ne sont pas identiques. Mais l'homme persiste à dire qu'il ne possède pas de moto. Quant à ses condamnations, il répond aux convocations et fourni les certificats médicaux demandés. De plus, bien intégré socialement, il est en passe de devenir le directeur d'un restaurant de la cité bajocasse. Mais les gendarmes disent disposer de suffisamment d’éléments pour corroborer les faits reprochés.

L'homme a comparu lundi 7 décembre devant le Tribunal de grande instance de Caen pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite sans permis. Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et 4 mois de mise à l'épreuve.