Le yoga prénatal s'installe à Caen

La pratique est encore peu répandue sur le territoire de Caen la mer, mais à écouter les bienfaits qu'elle génère chez celles qui y ont recourt, elle pourrait séduire bien plus de femmes à l'avenir. Depuis un an, Anh Leroyer, diplômé de l'école spécialisée Tapovan à Paris, est la seule à proposer des cours de yoga prénatal. "Les femmes peuvent les commencer dès le début de la grossesse et aller jusqu'au terme", présente la jeune femme qui a apprivoisé le yoga à Richikesh en Inde en 2008, où elle s'est formée à raison de cinq heures par jour pendant quatre mois.

"Les séances permettent de soulager le dos, de travailler sur l'estomac en cas de reflux gastriques et de bien maîtriser sa respiration". Une mise en confort qui profite à l'enfant qui trouve alors plus de place dans le ventre de sa mère. Les séances permettent également d'apprendre à bien s'asseoir, se baisser et se redresser. Elles se font par groupe de cinq à six personnes ce qui n'est pas sans laisser à chacune le temps d'échanger sur les problématiques et solutions rencontrées pendant la grossesse.

"Ces séances de détente sont très pratiques car il arrive un moment, variable selon chaque personne, où on ne peut plus faire de sport", estime Anne Cottin qui n'avait jamais fait de yoga avant et qui a même décidé de poursuivre depuis son accouchement. Elle n'est pas la seule.

Pratique. Le lundi de 17h à 18h à la MJC de la prairie à Caen, et le mardi de 14h30 à 15h30 à Pep's Center à Hérouville.