Les nageurs caennais ont bien répété leurs gammes

L'occasion pour les meilleurs nageurs locaux de se qualifier pour les épreuves de Nationale 2. Pour Benoit Loisel, coordinateur sportif de l'ENC, "cette compétition est surtout l'occasion de faire les derniers réglages avant les prochains rendez-vous".

21 nageurs caennais se sont qualifiés. Chez les seniors, les bonnes performances en brasse d'Alexis Bruchon et d'Adèle Blanchetière (record régional en 50m) sont à retenir. Chez les mimines, Mewen Tomac a battu le record de Normandie du 100m dos et Romain Tiphaine le record de Normandie du 800m nage libre. Dans la catégorie cadet, c'est Florent Marais, licencié en handisport et en valide, qui a réalisé les meilleurs performances françaises du week-end dans quatre épreuves.