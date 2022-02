Paris (AFP). Eagles of Death Metal attendus ce soir sur scène avec U2 à Bercy

Les Eagles of Death Metal, le groupe de rock américain qui se produisait au Bataclan au moment de l'attaque du 13 novembre, est attendu lundi soir sur scène à Paris, lors du concert des Irlandais de U2 à Bercy, selon plusieurs sources concordantes. Cette apparition, moins d'un mois après les attentats de Paris, n'a toutefois pas été confirmée officiellement, que ce soit par les producteurs, les maisons des disques ou les groupes concernés, U2 se contentant de conclure son concert de dimanche soir à Paris par un simple "A demain". Mais les Eagles of Death Metal devraient bien, sauf changement de dernière minute, venir chanter une chanson lundi soir pendant le concert de U2, ont indiqué dimanche plusieurs sources sous couvert d'anonymat, confirmant les informations du quotidien Le Parisien. Le concert de lundi de U2 doit être filmé et retransmis le jour même aux Etats-Unis sur HBO. A défaut de "EODM", U2 a invité dimanche soir la rockeuse américaine Patti Smith, présente depuis vendredi à Paris pour deux concerts en lien avec la conférence sur le climat, pour un "People Have The Power" énergique en conclusion d'un concert riche en couleurs, en vidéos et en décibels. Un concert également ponctué de plusieurs hommages aux victimes des attaques du 13 novembre. "Vive la France!", dit Bono, en français, en arrivant sur la scène géante de Bercy. "Tonight, we are all Parisians, ce soir nous sommes tous Parisiens. If you love liberty, then Paris is your hometown (si vous aimez la liberté, alors Paris est votre ville)", dit-il un peu plus tard, mêlant le français et l'anglais. Mais l'hommage le plus émouvant arrive aux rappels, quand le gigantesque écran central, qui traverse Bercy de part en part, devient bleu, blanc, rouge et se recouvre des noms des 130 morts du 13 novembre. Bono chante en français quelques couplets de "Ne me quitte pas", de Jacques Brel. - Bono inspiré par Paris - U2, comme lors de ses premiers concerts à Bercy les 10 et 11 novembre, est aussi à l'aise dans le grandiloquent que dans l'intime, déployant des effets vidéo vertigineux mais préservant quelques moments plus calmes. Le groupe irlandais était présent à Paris au moment des attentats et était allé se recueillir devant le Bataclan le lendemain de l'attaque. Les deux concerts prévus dimanche et lundi sont ceux que le groupe avait reportés juste après. Le magazine américain Billboard a assuré vendredi que les Eagles of Death Metal "se joindr(aient) à U2 pour la chanson finale" d'un des concerts. Le journal avait aussi annoncé que le groupe californien reprendrait en février la tournée européenne interrompue après l'attentat. Les Eagles of Death Metal jouaient au Bataclan le 13 novembre devant près de 1.500 personnes au moment du carnage qui a coûté la vie à 90 personnes. "Je veux être le premier groupe à jouer au Bataclan quand il rouvrira", a récemment assuré le chanteur Jesse Hughes au site Vice. Dans une interview accordée à CNN, Bono a par ailleurs confié avoir commencé à écrire une chanson inspirée par les attentats de Paris. Il a récité les paroles de ce nouveau titre, intitulé "Streets of Surrender" ("Les rues de l'abandon"), écrit pour l'Italien Zucchero.

