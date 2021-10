Sortir en région: lundi 9 mai

En football ce week-end, après un match nul 1 partout face à Lens, le Sm Caen joue de nouveau à domicile dimanche prochain face à Montpellier dès 17h, une rencontre à suivre sur Tendance Ouest et tendanceouest,com, un match auquel vous pourrez assister en écoutant Tendance Ouest.





En CFA, Avranches a fait match nul 1 partout sur la pelouse de Luçon, la B de Caen s'est incliné 5 à 3 face à St Pryvé-St Hilaire et Cherbourg s'est imposé sur sa pelouse face à l'équipe 2 du stade rennais 3 buts à 1





Ce soir dès 18h découvrez la programmation du Tendance Live, le plus grand concert de la fête de la musique le 21 juin prochain sur la plage verte de St Lô, aux pieds des remparts, le long de la Vire pour plus de 5h de live. Programmation complète de ce concert gratuit à découvrir tout à l'heure dès 18h sut Tendance Ouest et tendanceouest.com





Demain retrouvez le chanteur Guillaume Grand à Caen, le chanteur de « l'amour est laid » sera d'abord en showcase et dédicace à l'Espace culturel Leclerc de Caen dans la journée, puis en concert le soir au Cargö. Retrouvez aussi Guillaume Grand le 9 juillet au festival Ecoute s'il pleut à Valognes, vous gagnez les premières places la semaine prochaine sur Tendance Ouest.

A l'occasion des 5 ans de votre Espace Culturel Leclerc gagnez lors de votre agenda "Sortir en région" à 10h10, 14h10 et 17h45 votre album de Guillaume Grand



