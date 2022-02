Football: Quevilly Rouen Métropole s'arrête là en Coupe de France

Ils s'arrêtent donc aux portes des 32ème de finale et de l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Et pourtant, malgré une expulsion précose de Brice Irié-Bi à la 36ème minute, ce sont les Normands qui ouvrent la marque deux minutes plus tard par l'attaquant Mehdy Guezoui et rentrent aux vestiaires sur ce score de 1-0.

Réduits à dix, les joueurs de Manu Da Costa peinent à maintenir le score et se font rejoindre à la 63ème minute de jeu. Il fallait donc aller jusqu'aux prolongations pour voir les locaux inscrire un deuxième but à la 104ème minute.

Les Rouges et Jaunes ne reviendront jamais dans la partie et arrêtent leur parcours en Coupe de France au stade du 8ème tour.

Les joueurs de Manu Da Costa retrouveront le championnat de CFA samedi 12 décembre avec un déplacement chez le leader Wasquehal.