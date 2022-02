Bayeux : pour Patrick Gomont, "les candidats FN n'ont pas les compétences"

Interrogé au bureau de l'hôtel de ville, à l'issue de l'annonce des résultats de sa ville, le maire de Bayeux, Patrick Gomont, a indiqué que les résultats bayeusains "étaient favorables puisqu'on obtient un score supérieur de 8 à 9 points à la moyenne régionale. On voit que beaucoup de Bayeusains ont compris qu'avoir un représentant sur la liste aux régionales pouvait avoir un impact à Bayeux et dans le Bessin".

L'élu UDI se réjouit par ailleurs de voir le Front National demeurer sous les 20% dans sa ville. "Nous avons un Front National fort, en légère augmentation par rapport aux Départementales mais en troisième position et en dessous des 20%. Bayeux montre encore une fois que, malgré le contexte actuel, elle reste une ville modérée".

"C'est loin d'être gagné" pour la liste d'union de la droite et du Centre

Le président de Bayeux Intercom regrette par ailleurs les scores du FN au niveau national et appelle à la mobilisation "au second tour pour inverser cette tendance et que le FN ait le moins de régions possibles". Pour la Région, Patrick Gomont estime que malgré la première place, "c'est loin d'être gagné" pour la liste d'union de la droite et du Centre, et appelle là aussi à la mobilisation des forces de droite pour mettre fin "à cette gestion de la gauche qui a amené la Normandie là où elle est depuis 17 ans, à savoir des résultats vraiment décevants".

Interrogé par la suite sur le plateau de Tendance Ouest, Patrick Gomont a ajouté que, selon lui, "Les candidats FN n'ont pas les compétences pour gérer une région et un budget de plus d'un milliard d'euros".