Serge Michelini (FN) : "Avec les migrants et les attentats, je m'attendais à mieux"

Serge Michelini, présent en 12e position sur la liste départementale Normandie Bleu Marine, était présent à l'Hôtel du Doyen dimanche soir pour assister au dévoilement des résultats du premier tour. L'élu FN qui avait rassemblé 17,82% des voix aux élections départementales de début d'année et 11,34% aux élections municipales, sa première apparition dans le champ politique local, voit son parti récolter 19,56%. Une hausse qui ne lui permet toutefois pas de se classer deuxième force politique de la ville et de se rapprocher des résultats enregistrés par son parti dans les communes rurales du Bessin.

L'élu s'est donc dit plutôt déçu. "A Bayeux, on reste dans la logique municipale et départementale. Rien d'étonnant. Je m'attendais franchement à plus suite aux évenements. Je pensais qu'on aurait grappillé quelques points après la vague de migrants et les attentats de Paris. Bayeux résiste encore et reste dans sa logique aveugle".