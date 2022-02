Paris (AFP). Régionales: l'abstention sur la journée estimée entre 49% et 49,8%

L'abstention sur l'ensemble de la journée du premier tour des élections régionales est estimée entre 49% et 49,8% au plan national, selon cinq instituts de sondages. Pour OpininonWay/B2S, l'abstention devrait s'élever à 49% sur la journée. Ipsos-Sopra Steria, TNS-Sofres-OnePoint et Ifop-Fiducial l'estiment à 49,5% et Harris interactive à 49,8%. Au premier tour des régionales 2010, l'abstention nationale s'était élevée à 53,6%. Au premier tour des départementales 2015, elle était de 49,8%. Selon Ipsos, l'abstention estimée va de 39,6% en Corse, où le vote est historiquement élevé, à 51,7% en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Elle est estimée à 47,7% en Paca et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Toujours selon l'Ipsos, l'abstention devrait s'élever à 51,6% en Auvergne-Rhône-Alpes, 50,2% en Centre-Val de Loire, 49,2% en Normandie, 49% en Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire. Elle est estimée à 48,5% en Bretagne et 48,9% en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. L'institut n'a pas publié d'estimation pour l'Île-de-France. Selon ces premières estimations, le taux d'abstention ce dimanche serait proche de celui enregistré lors du scrutin de mars dernier pour les départementales. Le ministère de l'Intérieur a indiqué pour sa part que la participation au premier tour s'élevait à 17H00 à 43,01%, soit presque 4 points de plus par rapport aux régionales de 2010 à la même heure (39,29%). Les instituts prévoyaient pour ces régionales des taux de participation variables, selon les régions où l'enjeu est fort, avec des têtes de listes très médiatisées, et celles où la campagne n'a guère mobilisé les électeurs.

