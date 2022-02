1er tour des élections régionales : Normands aux urnes !

Les électeurs de Basse et de Haute Normandie sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections régonales, il y a 102 conseillers pour la Normandie réunifiée. C'est le même nombre que pour les deux régions, des élus qui siègeront pour 6 ans.

Choisissez votre candidat en 5 minutes si ce n'est pas encore fait: mon candidat

La région a en charge le développement économique, les transports ferroviaires régionaux, les TER notamment, les lycées, la formation professionnelle, l'apprentissage, elle gère aussi l'aménagement du territoire, les actions en faveur de l'environnement, ainsi que la culture ou le sport.

Aux dernières élections départementales, la droite avait conquis les cinq départements de la région alros que les deux sonseils régionaux sont actuellement à gauche depuis 1998 pour la Basse Normandie, depuis 2004 pour la Haute-Normandie.

Les conseillers régionaux, tiendront leur première réunion le lundi 4 janvier, pour élire le premier président de la Normandie réunifiée.

