CAEN-LILLE (1-2) : Malherbe se fait surprendre par les Dogues

Les Caennais réalisaient une entame de match idéale, avec un pressing très haut pour gêner les Lillois à la relance. Une prise de risques qui payait puisque Caen dominait largement le premier quart d'heure, sans toutefois se créer de grosses occasions malgré plusieurs tentatives, dont celle d'Andy Delort qui obligeait Vincent Enyama à s'employer au sol (12'). Puis le jeu s'équilibrait un peu plus dans les minutes qui suivaient. Mais Caen restait dominateur, et sur une nouvelle incursion dans le camp adverse, Dennis Appiah centrait en retrait. Jonathan Delaplace et Andy Delort manquaient le ballon. Le premier but était proche.





Mais Lille avait alors l'occasion de se projeter rapidement vers l'avant. Djibril Sidibé explosait sur le côté gauche pour servir Yacine Benzia qui très adroitement ouvrait le score seul face à Rémy Vercoutre (0-1, 27'). La pillule était difficile à digérer pour les hommes de Patrice Garande qui y laissaient quelques plumes. Le LOSC reprenait le contrôle de la partie et Renato Civelli était tout proche de doubler la marque des Dogues suite à un corner. Heureusement pour les Caennais, Damien Da Silva sauvait sur sa ligne (38').



Au retour des vestaires, les Caennais débutaient la deuxième mi-temps comme ils avaient commencé la première. Mais les deux corners rapidement obtenus ne donnaient toujours rien. A ne pas marquer dans ses temps forts, Caen se mettait indéniablement en danger. Sofiane Boufal le rappelait aux hommes de Patrice Garande. Sa balle piquée dans la surface de réparation trouvait la parade de Rémy Vercoutre, mais le ballon revenait dans les pieds de Yacine Benzia qui d'une demi-volée puissante doublait la mise (0-2, 56'). Derrière Caen courrait pour revenir dans la partie, mais sans mettre la défense adverse en grand danger. Un pénalty était logiquement accordé aux locaux sur une faute de Djibril Sidibé dans sa surface de réparation. La puissance et la justesse d'Andy Delort sur cette phase de jeu arrêté permettaient au SMC de réduire la marque (1-2, 70e). Mais malgré un sursaut dans les minutes qui suivirent, les Malherbistes ne parvinrent jamais à inquiéter Vincent Enyama sur sa ligne.