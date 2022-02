Des barbiers pas rasoirs !

Après ses études de commerce réalisées à Amiens, Benjamin Sénéchal a eu envie de créer un blog : c’est désormais chose faite avec La Barbe à Papa, un espace entièrement consacré à des histoires de… poils. Pour Benjamin, ce retour en force de la barbe s’explique par le fait que « les gens recherchent des nouvelles expériences plus authentiques et traditionnelles, il s’agit de revenir aux fondamentaux », observe-t-il. « Les hommes allaient très souvent chez les barbiers, c’était un geste quotidien ». La culture barbe s’accompagne en effet d’une image rétro très tendance : « beaucoup fonctionnent sur la vague rétro, reconnaît Benjamin, mais certains mélangent aussi l’ultramoderne avec un côté vintage comme c’est le cas de Joakim, le barbier de la rue Froide à Caen. »

Le premier Tour de France des Barbiers

Après le blog, le jeune Caennais a eu envie de pousser le projet plus loin et c’est ainsi qu’est née l’idée du Tour de France des barbiers. Le principe est simple : sur sept villes de France, choisir un barbier qui a sa propre spécificité. Ainsi, pour Caen, c’est le côté rétro de Joakim qui a plu, pour Paris le fait que ce soit une barbière et pour Lyon que le salon ne soit constitué que de femmes. Un court-métrage dans chacune de sept villes est prévu, des mini-documentaires qui seront tous construits sur une même trame : le fauteuil du barbier sera installé dans un « endroit atypique et représentatif de la ville » où s’assoira Benjamin pour se faire tailler la barbe puis rendez-vous dans le salon du barbier pour « échanger avec lui et découvrir son univers », explique le jeune homme. Le tournage du documentaire sur Joakim aura lieu le 11 janvier au château de Caen.

Top départ ce soir à Caen

Le lancement du Tour de France des Barbiers est donné samedi 5 novembre à Caen, la ville d'où est originaire Benjamin. Au bar l’Etage, rue du Vaugueux, le barbier Joakim proposera samedi soir des rasages express et prodiguera des conseils. Un « cocktail du barbier » sera également proposé. Les fonds récoltés durant la soirée serviront à financier le projet. Caen, Rennes, Montpellier, Lyon, Strasbourg et Bordeaux sont les villes retenues par le jeune homme. Les documentaires seront visibles sur le site et les internautes pourront voter pour élire le meilleur barbier. Ce tour de France se terminera en avril à Paris par une soirée de clôture où le Golden Barber, l’oscar du barbier, sera remis au gagnant.

Et pour lire les conseils de Benjamin pour entretenir barbes et moustaches, rendez-vous sur www.labarbeapapa.net