Paris (AFP). Ligue 1: Lyon et Marseille, se refaire à la maison

Les brinquebalants Lyon et Marseille, après s'être un peu rassurés cette semaine à l'extérieur, aspirent au rachat devant leur public ce week-end lors de la 17e journée de Ligue 1, alors que Bordeaux et Lille sont dans une situation critique. . Lyon : honorer Gerland Après un mois de novembre pourri, marqué par quatre défaites en cinq matches (L1 et C1 confondues), Lyon a stoppé l'hémorragie en allant prendre un point à Nantes mardi (0-0) pour rester au contact du podium (4e). Battre Angers samedi (17h00) permettrait de lui passer devant au classement. Mais la réception du SCO revêt un caractère historique : il s'agit pour l'OL de son dernier match de championnat à Gerland (il restera encore la réception de Tours en Coupe de la Ligue mi-décembre, voire un match de Coupe de France début janvier), puisqu'il doit évoluer dans son nouveau stade à partir du 9 janvier. Sur le plan conjoncturel, une victoire est également impérative pour tenter de dissiper l'atmosphère étouffante qui règne dans le vestiaire lyonnais vicié par les clans. En milieu de semaine, le président Jean-Michel Aulas a mis les joueurs au pied du mur. Mais vendredi, c'est Hubert Fournier qu'il a directement visé, sans écarter d'en faire son deuxième entraîneur limogé en cours de saison depuis qu'il dirige le club (1987). "Nous avons tout de même un entraîneur qui perd trois matches en une semaine et une équipe qui se délite", a lâché Aulas à Eurosport. Fournier joue-t-il sa tête samedi ? "Joker", a-t-il répondu. "Si je dois licencier un coach parce que c'est dans l'intérêt de mon club, je le ferai. L'affectif passe après, je suis d'abord un entrepreneur soucieux des résultats." . Marseille : conquérir le Vélodrome L'OM (8e) a basculé pour la première fois de la saison jeudi dans le Top 10 en allant s'imposer à Rennes (1-0), son quatrième succès d'affilée à l'extérieur. Mais son redressement passe par un regain à domicile dimanche (14h00), où il reste sur cinq matches de L1 sans victoire et surtout un 3-3 frustrant face à Monaco. Ca tombe bien, Cabella a marqué son premier but et Nkoudou est en forme. Mais Mandanda a encore sauvé la baraque : la défense marseillaise demeure fébrile et c'est le principal chantier de Michel, qui doit aussi avoir dans un coin de la tête le déplacement décisif à Liberec jeudi prochain en Europa League. Montpellier (15e) en profitera-t-il, notamment son nouvel avant-centre Ninga ? L'équipe de Rolland Courbis a vu sa belle série de six matches sans défaite se briser mercredi face au Gazélec (0-2), et n'a jamais qu'un point d'avance sur la zone de relégation . Lille, Bordeaux : au dernier stade Traditionnelles places fortes du foot français, le Losc (18e) et Bordeaux (17e) sont en totale perdition, même si le classement est extrêmement serré, avec deux points d'écart seulement entre le 12e et le 18e. Lille doit aller se frotter à Caen, l'étonnant dauphin du PSG. Frédéric Antonetti, qui a pu apprécier l'exploit de Benzia ayant permis de battre Saint-Etienne mercredi (1-0) pour son deuxième match sur le banc nordiste, pourra lui associer l'autre pépite de l'effectif, Boufal, de nouveau disponible après avoir purgé trois matches de suspension. Les Girondins retrouvent leur stade, où ils s'étaient liquéfiés face à Caen, justement, dimanche dernier (gifle 4-1), pour affronter Guingamp, équipe du ventre mou. Leur entraîneur Willy Sagnol a tenu à dramatiser la situation. "Même si encore hier (jeudi) et ce matin (vendredi), les dirigeants m'ont renouvelé leur confiance, la confiance c'est comme les denrées périssables, il y a toujours une date limite, a-t-il avancé. Si à la trêve les résultats ne sont pas meilleurs, il y aura forcément des décisions qui seront prises et ce sera logique. Dans tous les cas de figure, il y aura un hiver avec du mouvement à Bordeaux". Le programme de la 17e journée: Joué vendredi: (20h30) Nice - Paris SG 0 - 3 Samedi:

