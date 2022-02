Paris (AFP). XV de France: Dusautoir met un terme à sa carrière internationale

Thierry Dusautoir, 34 ans et désormais ex-capitaine de l'équipe de France de rugby, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, a-t-il annoncé vendredi dans un entretien au quotidien L'Equipe. Le troisième ligne du Stade Toulousain, qui n'a pas voulu prendre une décision dans la foulée de la déroute subie par les Bleus face aux All Blacks en quarts de finale de la Coupe du monde (13-62), a finalement choisi de se retirer de la scène internationale après une entrevue avec son nouveau sélectionneur Guy Novès. "Je l?ai vu ce matin, on est arrivé aux mêmes conclusions. C?est pour ça que je suis convaincu que mon choix est dicté par la raison. (?) Si j?avais essayé de continuer, de faire du forcing, j?aurais plus fait preuve de vanité qu?autre chose. En fait, je crois que c?est la décision la plus sage", a expliqué Dusautoir lors de cet entretien qui paraîtra samedi dans l'Equipe. "Ma personnalité a toujours été de donner le maximum en équipe de France comme en club avant de penser à moi. Même si je suis quelqu?un d?orgueilleux et d?ambitieux, je pense aussi être quelqu?un d?honnête et ça n?aurait pas correspondu à ce que je suis et la façon dont j?ai mené ma carrière", a-t-il ajouté. Après une première sélection contre la Roumanie en 2006, Dusautoir s'est imposé l'année suivante lors de la Coupe du monde en France en s'illustrant notamment lors de l'exploit face à la Nouvelle-Zélande (20-18)en quart de finale, avec un essai inscrit. Chef de file des Bleus lors du Mondial suivant en 2011, Dusautoir échoue d'un rien en finale face aux mêmes All Blacks (8-7), malgré un nouvel essai inscrit. Le vice-champion du monde est toutefois nommé, à l'issue de la compétition, meilleur joueur de la planète. "Thierry Dusautoir, c?est un monument qui nous quitte. Avec 80 sélections, énormément de capitanats en équipe de France, neuf ans au très haut niveau. Mais il le fallait sans doute un peu", a tenu à rendre hommage Bernard Laporte sur RMC. "C?est un garçon intelligent, il a 34 ans, ce qui veut dire qu?il en aura 38 à la prochaine Coupe du monde. Et physiquement, ce sera très difficile d?aller la jouer", a ajouté son ancien sélectionneur. Au Stade Toulousain depuis 2006, où il évolue pendant neuf saisons avec Guy Novès, le natif d'Abidjan a soulevé trois Boucliers de Brennus (2008, 2011, 2012) et une coupe d'Europe (2010). Il remporte également le championnat de France en 2005 et 2006 avec Biarritz. Dusautoir, capitaine le plus capé de l'histoire de l'équipe de France (56 sur 80 sélections), a remporté le Tournoi des six nations avec les Bleus en 2010.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire