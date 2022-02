Beyrouth (AFP). Syrie: les bombardements du régime tuent plus de 50 civils, selon une ONG

Plus de 50 civils, dont 16 enfants, ont été tués vendredi par des raids et bombardements du régime dans l'est de Damas, ainsi que le centre et le sud du pays, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Les avions militaires du régime ont bombardé les localités de Jisrine et Kafar Batna dans la Ghouta orientale, faisant au moins 35 morts, dont six enfants et blessant des dizaines de personnes", a indiqué l'OSDH. Par ailleurs, dans la même région, à Douma, six personnes, dont deux enfants, ont péri par des tirs de roquettes. La Ghouta orientale, le plus grand fief rebelle dans la province de Damas, est régulièrement bombardée par le régime. La Coalition de l'opposition syrienne a, elle, tenu pour responsables de l'attaque de Jisrine les Russes qui mènent depuis fin septembre des raids aériens Syrie en soutien au régime. "L'aviation russe a visé un marché populaire à Jisrine, tuant 11 personnes et blessant 50 autres", a-t-elle indiqué sur son compte Twitter. Par ailleurs, dans le centre du pays, 11 civils ont été tués, dont quatre enfants, dans des bombardements de l'aviation syrienne sur Talbissé dans la province de Homs, a ajouté l'OSDH. Dans la province de Hassaké (nord-est), au moins 14 jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont été tués dans un raid aérien, sans doute mené par la coalition dirigée par les Etats-Unis, a indiqué l'OSDH. Selon l'ONG, les frappes ont ciblé une école prise comme base par l'EI. Depuis 2012, des factions rebelles contrôlent Talbissé qui se situe sur l'autoroute reliant Homs à Hama (centre). Les forces du régime, soutenues par l'aviation russe, ont lancé le 15 octobre une opération terrestre dans la province de Homs pour couper l'approvisionnement entre les deux grandes villes du centre du pays. Sur un autre front, quatre enfants ont été tués dans un bombardement du régime sur la ville de Hara, dans la province de Deraa (sud). Quatre autres civils ont également péri dans la ville de Sanamayn, à 30 km à l'est de Hara. Le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane n'était pas en mesure de préciser si cette dernière attaque avait été perpétrée par les forces du régime ou par les rebelles. Plus de 250.000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011.

