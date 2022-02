Bruxelles (AFP). Attentats de Paris: deux nouveaux suspects recherchés par les polices belge et française (parquet belge)

Deux nouveaux suspects sont "activement recherchés par les services de police belge et français", deux hommes contrôlés avec de fausses identités à la frontière hongroise en compagnie du suspect clé des attentats de Paris Salah Abdeslam, a indiqué vendredi le parquet fédéral belge. Le parquet fédéral et le juge d'instruction ont lancé un appel à témoins. "Ils sont dangereux et probablement armés", a précisé de son côté la police fédérale, qui a diffusé un avis accompagné de plusieurs photos, deux clichés d'identité et des images de caméra de surveillance. L'enquête a permis de démontrer que Salah Abdeslam s'était rendu en Hongrie à deux reprises au mois de septembre dernier, expliquent les enquêteurs. Le 9, il a été contrôlé dans une voiture de location à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche en compagnie de deux personnes qui ont présenté de fausses cartes d'identité belges au nom de Samir Bouzid et Soufiane Kayal. La police a appelé toute personne connaissant ces deux hommes ou sachant où ils se trouvent à la contacter. Un porte-parole du gouvernement hongrois avait indiqué jeudi qu'un des "principaux organisateurs" avait "recruté une équipe" parmi des migrants ayant transité par la gare de Budapest, sans précision de date ni d'identité des personnes, ni si celles-ci avaient participé aux attaques de Paris. Une source gouvernementale avait ensuite affirmé à l'AFP qu'il s'agissait de Salah Abdeslam. La carte d'identité de Samir Bouzid a été utilisée quatre jours après les attentats, le 17 novembre vers 18h00, dans une agence Western Union en région bruxelloise. Un homme a alors transféré une somme de 750 euros à Hasna Aït Boulahcen, la cousine d'Abdelhamid Abaaoud. Ce dernier, figure des jihadistes francophones du groupe Etat islamique qui était parvenu à rentrer de Syrie pour participer aux attentats, est décédé le 18 novembre avec sa cousine Hasna dans l'assaut par la police de l'appartement qui lui avait servi de repli à Saint-Denis (nord de Paris). "Des images ont été enregistrées lors de ce transfert d'argent", précise le parquet. L'autre identité falsifiée, au nom de Soufiane Kayal, a servi à louer une maison à Auvelais, dans le sud de la Belgique, perquisitionnée le 26 novembre. Selon la presse belge, l'habitation aurait pu servir de planque ou de cache pour du matériel. Les enquêteurs belges ont déjà lancé deux avis de recherches. L'un concerne Salah Abdeslam, soupçonné d'avoir participé directement aux attentats et frère d'un kamikaze qui s'est fait exploser. Sa trace a été perdue après son retour à Bruxelles le lendemain des attaques, raccompagné par des amis. L'autre personne traquée est Mohamed Abrini, Belgo-Marocain de 30 ans, filmé dans une station service au nord de Paris au volant de la Clio qui servait deux jours plus tard à commettre les attentats, en compagnie de Salah Abdeslam. Au total, huit suspects ont été écroués en Belgique dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris, dont plusieurs pour "attentats terroristes". Les deux derniers inculpés, jeudi, l'ont été pour "participation aux activités d'un groupe terroriste". Deux perquisitions se sont encore tenues à Schaerbeek vendredi, "dans le calme et sans interpellation", a indiqué le parquet fédéral.

