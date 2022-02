Paris (AFP). Hollande se rend sur le Charles-de-Gaulle, au large de la Syrie

François Hollande se rend vendredi sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, déployé dans l'est de la Méditerranée pour participer aux opérations en Syrie et en Irak contre le groupe Etat islamique, a annoncé l'Elysée. "Le président de la République se rend aujourd'hui (vendredi) sur le porte-avions Charles de Gaulle déployé au large de la Syrie. Il y rencontrera les militaires engagés dans les opérations pour intensifier le combat contre Daech en Syrie et en Irak", indique la présidence dans un communiqué. Le président de la République, chef des armées, qui doit arriver sur le Charles-de-Gaulle vers 13H30 heure de Paris, se rend ainsi pour la première fois sur le théâtre des opérations militaires françaises contre l'Etat islamique. Sa visite intervient trois semaines après les attentats du 13 novembre commis par des jihadistes qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés à Paris. Il doit notamment rencontrer pilotes de chasse et techniciens qui interviennent sur le porte-avions. Il prononcera une allocution en fin d'après-midi sur ce bâtiment sur lequel sont présentes environ 2.000 personnes. Il doit aussi assister, selon l'Elysée, au catapultage de nuit d'avions Rafale et super Etendard partant en mission. L'engagement du porte-avions français, pour participer aux opérations contre le groupe EI avait été annoncé le 5 novembre par l'Elysée, à l'issue d'un conseil de défense. Il avait appareillé le 18 novembre de Toulon et a mené ses premières frappes en Syrie le 23 novembre.

