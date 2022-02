Les 10 avocats connus pour les Plaidoiries 2016 du Mémorial de Caen

Depuis 26 ans, le Mémorial de Caen invite les avocats du monde entier à plaider la cause, réelle et individuelle, d'une victime dont les droits fondamentaux ont été bafoués. Dix plaidoiries ont été retenues par les membres du comité de sélection selon les critères établis : le thème, la pertinence du sujet, l’argumentation et la conviction. Le jury sera présidé par Moncef Ben Moussa, conservateur en chef du musée national du Bardo à Tunis.

Les dix avocats sélectionnés pour participer à la finale du concours international de plaidoiries 2016 :

> Anaïs Place, « De sang froid », Barreau du Val d'Oise (Cergy-Saint-Christophe), France

> Rachel Franco, « Reyhaneh, pendue à Téhéran », Barreau de Tel Aviv, Israël

> Pauline Carrillo, « Contre les aveux extorqués par la torture. Yecenia Armenta Graciano doit être libre », Barreau de Paris, France

> Fekria Bedhief, « Je veux vivre », Barreau de Tunis, Tunisie

> Max Adam Romero, « Rêves d'enfants pendus à la barrière », Barreau de Séville, Espagne

> Laurie Comerro, « Raif Badawi, ou quand l'exercice de la liberté d'expression conduit à la flagellation », Barreau de Bordeaux, France

> Mélanie Trouvé, « L'histoire de Mustafa Hosseini ou les carences de la France dans l'accueil des mineurs étrangers isolés », Barreau de Val de Marne (La Varenne Saint-Hilaire), France

> Gwendoline Tenier, « Des dizaines d'années de prison pour crime de fausse couche : l’inacceptable sort des femmes au Salvador », Barreau de Rennes, France

> Roxane Allot, « Mahinour : lumière d’Egypte », Barreau de Genève, Suisse

> Matisse Belusa, « L’ironie du destin de Mahmoud Hussein, jeune militant contre la torture », Barreau de Paris, France