Régionales: 5 minutes pour choisir son candidat en Normandie

EUROPE-ECOLOGIE-LES VERTS

Normandie Ecologie, bâtissons plus qu'une région

Yanic Soubien, tête de liste, Conseiller régional Basse-Normandie

"Dès janvier, nous construirons ensemble une Normandie nouvelle. Les défis sont immenses. Mais notre énergie et notre intelligence collectives, notre capacité d’agir, sont aussi des ressources inépuisables. Avec les écologistes, je défends cette idée que nous sommes, chacun d’entre nous, une part de la solution. Normandie Écologie rassemble des militants écologistes et des citoyens non encartés qui agissent sur le terrain, pour construire du mieux vivre au service de tous. Ensemble, animés de valeurs de justice et de solidarité, bâtissons plus qu’une région, la Normandie !"



Régionales 2015 en Normandie. Yanik SOUBIEN... par TENDANCERADIO

LUTTE OUVRIERE

Faire entendre le camp des travailleurs

Pascal Le Manach, tête de liste

"Le patronat, aidé par le gouvernement, veut faire payer la crise aux travailleurs. Ceux qui ont un emploi croulent sous la charge de travail. Les travailleurs doivent défendre leur peau.

Nous revendiquons l’interdiction des licenciements, sans perte de salaire, et la répartition du travail entre tous ; l’augmentation des salaires, des allocations et des pensions afin que tous, nous puissions vivre décemment. Il n’y aurait pas d’argent pour cela ? Hé bien, que les travailleurs contrôlent les comptes des entreprises, nous verrons que de l’argent il y en a ! Pour affirmer cela, votez Lutte ouvrière !"



Régionales 2015 en Normandie. Pascal Le Manach... par TENDANCERADIO

PS-PRG-MDP-CAP21

Au service de tous les Normands

Nicolas Mayer-Rossignol, tête de liste, Président de Région Haute-Normandie

"Les Normands veulent moins de promesses et plus d’actes. Nous avons besoin d’une Région fiable, des élus sérieux qui siègent et travaillent. Une Normandie équilibrée qui respecte tous les territoires. Mes priorités sont claires : la Région la mieux gérée de France, sans hausse d’impôts ; investir dans l’éducation, la formation, la recherche, la culture, la santé dans les villes et les campagnes ; soutenir les PME, l’agriculture, la pêche ; développer les transports, l’accès à internet, agir pour la transition écologique ; accompagner les associations. Voilà les véritables enjeux de l’élection."



Régionales 2015 en Normandie. Nicolas Mayer... par TENDANCERADIO

FRONT NATIONAL

Normandie Bleu Marine : Libérons la Normandie

Nicolas Bay, tête de liste, Conseiller régional Haute-Normandie

"Une étude parue cette semaine dans Les Échos place la Normandie en avant-dernière position des régions où il fait « bon vivre ». Prenant en compte le chômage, les salaires, le logement ou encore l’enseignement, ce sont plus de dix années d’échec du PS qui rendent urgente l’émergence d’une vision politique radicalement différente. En mettant fin aux gaspillages de nos adversaires, nous réorienterons l’action de la Région vers ses compétences essentielles : Soutien aux TPE/PME, ruralité, transports, services publics, environnement, chaque euro dépensé sera un euro pour l’intérêt fondamental des Normands."



Régionales 2015 en Normandie. Nicolas Bay... par TENDANCERADIO

PCF-PG-ENSEMBLE

Un vent de colère, un souffle d'espoir

Sébastien Jumel, tête de liste, Maire de Dieppe

"La Normandie mérite mieux qu’une bataille de clochers. Elle mérite un projet, une ambition. Elle a besoin d’un vent de colère et d’un souffle d’espoir. C’est le sens de ma candidature et de mes six priorités. L’emploi d’abord, avec notre engagement : “stop licenciements, formation garantie”. La jeunesse, qui a besoin d’avenir, avec notre plan “zéro jeune sans étude ni formation”. La santé, avec la lutte contre les déserts médicaux. L’environnement, avec le développement des transports collectifs. Le logement, avec un effort sur la construction. Et bien sûr, le service public, avec un moratoire zéro fermetures."



Régionales 2015 en Normandie. Sébastien Jumel... par TENDANCERADIO

LR-UDI-MODEM-CNPT

La Normandie Conquérante

Hervé Morin, tête de liste, Député de l'Eure

"J’appelle les Normands à opter pour le véritable changement. Cette réunification est un moment historique. Nous voulons réécrire des politiques régionales radicalement nouvelles. La renaissance de l’identité normande sera le point commun de toute notre action pour construire une marque Normandie. Nous considérons que la meilleure des politiques sociales, c’est l’emploi, voilà pourquoi, par des solutions innovantes, des mécanismes simples et pragmatiques, nous ferons de la Normandie la terre de l’entreprise. Le 6 décembre, votez pour une Normandie conquérante !"



Régionales 2015 en Normandie. Hervé Morin... par TENDANCERADIO

UPR

Le parti qui monte malgré le silence des médias

Jean-Christophe Loutre, tête de liste

"L’UPR, seule liste “divers” pour ce scrutin, compte près de 10 000 adhérents. Or, vous n’en avez probablement JAMAIS entendu parler puisque nous sommes bannis des grands médias. Les Français ont raison de se plaindre de leurs dirigeants politiques et de leurs mensonges, mais ils sont complices s’ils s’abstiennent ou votent encore et encore pour ceux qui les trompent. L’UPR rassemble les Français qui refusent l’asservissement de la France ainsi que le démantèlement de la République par les “eurorégions”. L’UPR, c’est l’union du peuple pour rétablir la démocratie."



Régionales 2015 en Normandie. Jean-Christophe... par TENDANCERADIO

DEBOUT LA FRANCE

La Normandie pour vous

Nicolas Calbrix, tête de liste

"Soutenue par N. Dupont-Aignan, notre liste de droite gaulliste et indépendante, veut offrir une alternative! Après 10 ans de clientélisme socialiste, notre Région a besoin de renouveau. Nous voulons une Région fière de son identité, bien gérée, qui investisse dans les transports pour améliorer confort et ponctualité, qui forme nos jeunes aux métiers dont ont besoin nos entreprises, qui soutient nos PME, artisans et agriculteurs, qui réserve les marchés publics aux PME normandes sans travailleurs détachés, qui assure la sécurité avec la vidéoprotection et une police des transports normande."

NOUVELLE DONNE

Reprenez la main

Alexandra Lecoeur, tête de liste

"Nous sommes 102 citoyen(e)s, animés des mêmes valeurs humanistes et sociales, pour nous engager totalement comme citoyens responsables au service de la région avec un mandat unique, pour décider chacun en son âme et conscience sans obéir au parti, au chef ou aux lobbies, pour agir pour le bien-être des Normands et des générations suivantes et pour mobiliser toutes les ressources de la région pour la solidarité, le développement économique et lutter contre le chômage.

La solution viendra de vous pas des politiciens. Alors, avec nous, osez reprendre la main."