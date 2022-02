Ivre, il provoque un accident près de Rouen

Les faits se déroulent le mercredi 2 décembre vers 18h. Des témoins contactent les services de gendarmerie en expliquant qu'un accident matériel de la circulation vient de se produire rue Edmond Labbé à Yvetot. trois véhicules stationnés auraient été percutés.

Les témoins fournissent aux gendarmes la description du véhicule et sa direction. Le véhicule est interpellé quelques minutes plus tard par les gendarmes, rue du Couvent à Yvetot. Le conducteur, un homme de 43 ans domicilié au Havre, avait plus de 2g d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue. Son permis lui avait été retiré en 2009. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen le 10 mai prochain.