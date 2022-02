Paris (AFP). Ligue 1: l'OM remonte dans la première partie du classement

L'Olympique de Marseille, vainqueur pour la quatrième fois d'affilée à l'extérieur (1-0 à Rennes), a enfin basculé pour la première fois de la saison dans le haut du classement, jeudi en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Grâce au premier but de la saison de sa recrue estivale Rémy Cabella (21e), l'OM remonte à la huitième place, dépassant son adversaire du soir à la différence de buts (22 points, +7 contre +2), et n'est plus qu'à cinq points du podium. Archi-dominateurs en seconde période, les Rennais n'ont pu réussir à égaliser et arracher un point mérité. Le leader invaincu du Paris SG a calé mardi à Angers (0-0) avec son troisième nul de la saison, son premier match en championnat sans marquer de but. Les hommes de Laurent Blanc, qui comptent 13 points d'avance sur leurs dauphins Caen, se déplacent à Nice, vendredi pour le compte de la 17e journée, pour renouer avec la victoire.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire