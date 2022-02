On rembobine : élections régionales 2010, la gauche confirme la victoire de 2004 en Normandie

C'est la première fois que ce phénomène se produit lors des régionales. La droite subit un revers de taille. La situation du Front National varie selon la concurrence du Parti de la France. La présence d'une liste emmenée par Fernand Le Rachinel l'empêche d'être au second tour en Basse-Normandie. Elle parvient néanmoins à se qualifier en Haute-Normandie. La situation politique du premier tour détermine le résultat du second. La gauche s'impose assez facilement. Elle totalise 56 % des suffrages exprimés en Normandie. Son score est même majoré de 1,1 point en Basse-Normandie. Le mode de scrutin lui permet d'obtenir 69 sièges sur 102 soit 67,6 % de l'ensemble, et de confirmer l'alignement électoral des Normands.