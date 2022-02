"50 Shades of Pop" mashup des hits de l'année 2015

"50 Shades of Pop" de Dj Earworm est le mashup du moment. Il a compilé plusieurs morceaux qui ont marqué cette année 2015 comme celui de Major Lazer, MO et DJ Snake sur “Lean On” ou encore le récent triomphe de “Hello” signé Adèle (+ de 2,5 millions de ventes de son nouvel album 25).

Voici la liste des 50 extraits de titres présents dans cette vidéo :

Adele – “Hello”

AlunaGeorge and DJ Snake – “You Know You Like It”

Andy Grammer – “Honey, I’m Good”

Ariana Grande ft. The Weeknd – “Love Me Harder”

Big Sean ft. E-40 – “I Don’t F*** With You”

David Guetta ft. Nicki Minaj & Afrojack – “Hey Mama”

Demi Lovato – “Cool For The Summer”

Drake – “Hotline Bling”

Ed Sheeran – “Photograph”

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Ellie Goulding – “Love Me Like You Do”

Fall Out Boy – “Centuries”

Fetty Wap – “Trap Queen”

Fetty Wap ft. Remy Boyz – “679”

Fifth Harmony ft. Kid Ink – “Worth It”

Flo Rida ft. Sage The Gemini – “GDFR”

Jason Derulo – “Want To Want Me”

Justin Bieber – “Sorry”

Justin Bieber – “What Do You Mean”

Major Lazer ft. MO & DJ Snake – “Lean On”

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”

Maroon 5 – “Sugar”

Meghan Trainor – “Lips Are Movin”

Meghan Trainor ft. John Legend – “Like I’m Gonna Lose You”

Natalie La Rose ft. Jeremih – “Somebody”

Nick Jonas – “Jealous”

Nicki Minaj ft. Drake & Lil Wayne – “Truffle Butter”

Omarion ft. Chris Brown & Jhene Aiko – “Post To Be”

OMI – “Cheerleader” (Felix Jaehn Remix)

One Direction – “Drag Me Down”

Pitbull ft. Ne-Yo – “Time Of Our Lives”

R. City ft. Adam Levine – “Locked Away”

Rachel Platten – “Fight Song”

Rihanna – “Bitch Better Have My Money”

Rihanna ft. Kanye West & Paul McCartney – “Four Five Seconds”

Sam Smith – “I’m Not The Only One”

Selena Gomez ft. A$AP Rocky – “Good For You”

Shawn Mendes – “Stitches”

SIlento – “Watch Me”

Skrillex & Diplo ft. Justin Bieber – “Where Are U Now”

Taylor Swift – “Blank Space”

Taylor Swift – “Style”

Taylor Swift – “Bad Blood”

Taylor Swift – “Wildest Dreams”

Tove Lo – “Talking Body”

Walk The Moon – “Shut Up And Dance”

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”

The Weeknd – “Earned It”

The Weeknd – “The Hills”

The Weeknd – “Can’t Feel My Face”