Mine d'or TV

Du changement dans le grand journal à la rentrée sur canal+. L'année qui vient sera riche en actualité politique avec les présidentielles et les législatives. Du coup l'horaire pourrait être modifié.

Les guignols seraient diffusés à 19h45 et à 20h le grand journal serait lancé, en confrontation directe avec les JTs traditionnels. Tout cela pour que les invités politiques viennent aussi sur canal+, interviewés par Michel Denisot. Autre changement possible, la venue de Nicolas Bedos pour rejoindre l'équipe. Et point non négligeable , l'allongement du petit journal de Yann Barthès, qui passerait de 8min actuellement à 20min d'humour politico-satirique !

Nous vous tiendrons informés sur Tendance Ouest.







Jean-Paul Gaultier devient réalisateur le temps d'un documentaire. Pendant 90 min, il consacrera un sujet à Lady Gaga grâce à une longue interview, mise en boîte la semaine prochaine à l'occasion du passage de Lady Gaga à Paris. Pendant deux heures, elle répondra à toutes les questions du maître de la mode . Ce documentaire sera diffusé début juin sur TF6.





La vie est belle pour les acteurs de la série musicale à succès Glee. Matthew Morrisson, qui joue le prof d'espagnol responsable de la chorale du lycée profite du succès musical et télévisuel du show pour sortir un album solo. Et alors que ce n'est que la 2ème saison de Glee, les plus grands lui proposent des collaborations. On entendra notamment des duos avec Gwyneth Paltrow, et Elton John, ainsi que Sting. La Classe. Glee, c'est tous les mercredis soir sur W9.





On reste dans les séries avec l'arrivée prochaine de la 5ème saison inédite de Weeds. La série revient sur canal+ à la fin du mois, le jeudi 26 mai en 2ème partie de soirée.



Et puis bonne nouvelle pour terminer. L'offre de catch-up de TF1, la télévision de rattrapage, s'agrandit ! Désormais si vous loupez les 3 séries des experts, Dr House ou Flash Forward, vous pourrez les visionner gratuitement sur internet dans les 7 jours suivant leur diffusion. Et ainsi regarder les épisodes suivants en toute sérénité ! C'est sur TF1.fr et mytf1









