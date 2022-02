Paris (AFP). Couple tué près d'Agen: la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie a lancé jeudi un appel à témoins pour retrouver un homme "susceptible d'être dangereux et armé" dans le cadre de l'enquête sur le double meurtre d'un couple tué mercredi en présence de ses enfants près d'Agen. "Dans le cadre du double homicide de Foulayronnes (47), la gendarmerie recherche: un individu susceptible d'être dangereux et armé pouvant circuler dans un véhicule utilitaire blanc immatriculé: AD - 638 - XY", écrit la gendarmerie nationale sur son compte Twitter où figure la photo du suspect. Elle le décrit comme un homme mesurant "1,70 m", à la corpulence "assez forte", aux yeux "clairs", aux cheveux "gris", au "crâne dégarni" et "pouvant porter un bonnet".

