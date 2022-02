Paris (AFP). Ligue 1: Caen et Monaco se neutralisent, Lille renoue avec la victoire

Monaco et Caen se sont neutralisés mercredi soir lors de la 16e journée de Ligue 1, ne profitant pas de la contre-performance du Paris SG la veille à Angers (0-0), alors que Lille a grappillé trois précieux points à domicile contre Saint-Étienne (1-0). Le match nul mardi des inaccessibles Parisiens, qui n'ont perdu que leurs 5e et 6e points depuis le début de la saison en Anjou, laissait une petite porte ouverte pour les poursuivants. Mais que ce soit Caen, Lyon, Nice, Monaco ou Saint-Étienne, aucun des principaux prétendants n'a su saisir l'opportunité. Avec le point du match nul ramené de la Principauté (1-1), Caen conserve la place de dauphin, avec 13 points de retard sur le triple champion de France en titre. L'ouverture du score est venue pour les Monégasques de Guido Carrillo, à la réception d'un centre d'Almamy Touré, l'Italo-Argentin inscrivant de la tête son premier but de la saison (56e). Les Caennais ont arraché l'égalisation dans les cinq dernières minutes par Ronny Rodelin (86e). En soirée, les Stéphanois pouvaient en cas de large succès remonter sur le podium, mais une équipe de Lille très bien en place et offensive a contrecarré les plans des Verts. Pour la première de Frédéric Antonetti au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, les Lillois ont décroché un succès mérité, grâce à un somptueux but de Yassine Benzia (60e). Lancé dans la surface par Marvin Martin, l'attaquant franco-algérien a réalisé une superbe reprise de volée, rappelant le but de Marco van Basten en finale de l'Euro-1988 contre l'URSS. Stéphane Ruffier ne pouvait que s'incliner sur le coup de génie. Cette victoire, la troisième seulement depuis le début de la saison et la première depuis le 2 octobre, était devenue impérative pour les Dogues, car dans le bas du classement, les équipes étaient à la fête mercredi. A commencer par le Gazélec Ajaccio, inarrêtable en ce moment avec un cinquième succès en six rencontres, le dernier en date décroché à Montpellier (2-0), qui lui permet de remonter à la 13e place. Les Corses s'éloignent d'une zone rouge qui se rapproche dangereusement pour les Bordelais de Willy Sagnol, plus que jamais menacé après un nouveau revers à Bastia (1-0). Avec 18 points, les Girondins (17e) n'ont plus qu'une unité d'avance sur Lille, premier relégable. Toulouse, facile vainqueur de la lanterne rouge Troyes (3-0), a repris un peu d'espoir dans la course au maintien. Le TFC est 19e, avec seulement trois points de retard sur les Marine et Blanc. Résultats de la 16e journée de la Ligue 1 de football: mardi Angers - Paris SG 0 - 0 Lorient - Nice 0 - 0 Nantes - Lyon 0 - 0 mercredi Troyes - Toulouse 0 - 3

