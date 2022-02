Testez vous avec le test de culture général des Miss France 2016

Ormis la beauté physique, la culture générale est un point important dans le choix d'une miss, suceptible de représenter la France.

Le quiz qui a était posé aux prétendantes au titre a été dévoilé. Pour vous tester, voici les questions :



HISTOIRE - GEO

Que célèbre-t-on le 11 novembre ?

Que signifie Fluctuat Nec Mergitur ?

Que signifie l'acronyme DROM COM ?

Les accords qui ont préparé l'indépendance en Algérie sont les accord d... ?

POLITIQUE

Qui est l'actuel ministre de l'Intérieur ?

Quand auront lieu les prochaines élections présidentielles en France ?

Comment s'appelle la chancelière allemande ?

A quelle date aura lieu le second tour des régionales 2015 en France ?

ECONOMIE-ACTU

Que signifient les initiales PIB ?

Combien y a-t-il de pays membres dans l’Union européenne ?

Quand ont eu lieu les attentats contre Charlie Hebdo ?

Laquelle de ces marques automobiles n’est pas européenne ? • Fiat • Peugeot • Volkswagen • Ford

MODE ET LUXE

Que signifient les initiales LVMH ?

Laquelle de ces stars n'a pas donné son nom à un modèle de sac Hermès ?

Grace Kelly / Monica Bellucci / Jane Birkin

Quel est le thème de la dernière collection couture de Jean-Paul Gaultier ?

Où se trouve la Ve avenue ?

EN CHANSONS

Qui a chanté : "Tu sais, tu me demandais hier, ma vision du bonheur..."

Qui chante : "Toi ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse"

Qui chante : "What do you mean ? Hey, when you don't want me to move, but you tell me to go..."

Qui chante : "Je te promets le seul au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche"

TELEVISION

Comment s'appelle le garde-mémoire de la télévision française ?

Son show télé est mondialement connu. Il s'agit de : Jean-Luc Reichmann/Oprah Winfrey/Anne Sincliar/Nagui

Que signifient les initiales TNT ?

L'émission Le Grand Journal est diffusée sur quelle chaîne ?

SPORTS

Laquelle de ces compétitions de tennis ne fait pas partie des tournois du Grand Chelem : Roland-Garros / Wimbledon / Monte-Carlo / Open d'Australie ?

De quel pays vient l'équipe de rugby championne du monde, les All Blacks ?

En quelle année la France est-elle devenue championne du monde de football pour la première fois ?

Teddy Riner est détenteur d'un record de titres de champion du monde. Combien en a-t-il ?

LOGIQUE ET MATHEMATIQUES

Un hexagone est un polygone à ... côtés

Dans une famille, les parents ont trois filles. Chacune d'elle a un frère. Combien sont-ils d'enfants au total ?

Des places de parking sont numérotées ainsi : 06/68/88/XX/98. Trouvez le numéro de la place manquante

Trouvez la valeur de x dans l'équation suivante : 2x² = 128

IN ENGLISH

Que signifie en français : "I ate apples"

Que signifie en français : "Should I leave ?"

Que signifie en français : "Wherever I go, nothing changes !"

Que signifie en français : "I will do whatever it takes to get this crown"

LITTERATURE

Qui a écrit : "On ne naît pas femme, on le devient"

Dans une œuvre classique, quelle héroïne fut aimée de Tristan ?

Qui n'est pas une écrivaine contemporaine : Fred Vargas / Katherine Pancol / Virginie Despentes / Lou Doillon ?

Laquelle de ces œuvres est un recueil de poèmes : Les Fleurs du mal / La Peste / Le Rouge et le Noir / Le Père Goriot ?

Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France n'a pas manqué de saluer la performance des filles cette année !

Bravo à @IrisMittenaereO #NordpasdeCalais qui obtient la note de 17,5 à son test. Moyenne de promo 13,5 Bravo les filles👏🏻 #Stress #Cameras — Sylvie Tellier (@SylvieTellier) 29 Novembre 2015