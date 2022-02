Airelle Besson et Nelson Veras au Hangar 23

Lauréate du prix Django Reinhardt du meilleur musicien français de l’année et récompensée par une victoire du jazz dans la catégorie révélation de l’année, la jeune trompettiste Airelle Besson se produit en duo depuis une dizaine d’années avec Nelson Veras. C’est une formation intimiste et atypique qui mêle la saveur cuivrée de sa trompette aux intonations suaves de la guitare de Nelson Veras. Entre bossa-nova et jazz, les rythmes chaloupés du duo emportent irrésistiblement et le dialogue des cultures fonctionne.

Prélude

Interprétant des standards jazz, mais aussi de nombreuses compositions personnelles, le duo a enregistré en 2014 son premier CD Prélude, fruit de leur complicité. Duo magique, Airelle Besson et Nelson Veras ensorcellent et fascinent.

Pratique. Mardi 1er décembre à 20h. Hangar 23 à Rouen. Tarif 10 €. Tél. 02 32 76 23 23