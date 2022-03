Au tour du théâtre des Cordes de connaître un coup de jeune à Caen

La réhabilitation des murs théâtraux caennais se poursuit, après les 16 mois de travaux conséquents visant à la rénovation de la salle du centre-ville, qui se sont déroulés de septembre 2013 à décembre 2014. En 2017, ce sera au tour du théâtre des Cordes, dans le quartier Saint-Gilles, d'être remis au goût du jour.

Un chantier d'un an

Six axes principaux de travail sont d'ores et déjà inscrits à l'ordre du jour : réfection de la scène face aux 285 sièges de la salle, évolution du hall d'entrée, restructuration des loges pour les mettre aux normes, aménagement d'un espace qui bénéficiera aux répétitions des troupes en résidence, modernisation des équipements numériques et aménagements pour les personnes à mobilité réduite. "Il s'agit d'un équipement structurant qui a besoin de travaux importants, explique Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe à la culture. Nous prévoyons une extension du bâtiment, même si la jauge, modulable, ne devrait pas être plus importante que ce qu'elle est actuellement."

Une enveloppe de 4,3 millions d'euros est nécessaire au financement de ce chantier, qui démarrera au plus tôt en fin d'année prochaine, et pour an. Les deux tiers du montant seront provisionnés dans le cadre d'un contrat de plan Etat-Région, le reste étant assumé par la Ville de Caen. Une fois les travaux du théâtre des Cordes terminés, la mairie investira dans la modernisation des Halles aux Granges, qui abritent le Centre chorégraphique national. Le chantier pourrait démarrer début 2018.