Le Sdis 61 (Service départemental d'incendie et de secours de l'Orne) situé derrière le Lycée Alain à Alençon, sera le théâtre de nombreuses actions pour collecter des fonds. Il abritera aussi le centre de promesses téléphoniques au 36.37.

Les pompiers des 47 centres de secours ornais se mobilisent pour l'occasion.

Yoann Tertereau, coordonnateur départemental des actions sapeurs-pompiers pour le Téléthon 2015 :

Téléthon 2015 : Jour J- 3, mobilisation des sapeurs-pompiers de l'Orne Impossible de lire le son.

Retrouvez ci-dessous le détail de l'ensemble des actions organisées par les sapeurs-pompiers du département de l'Orne :

Le vendredi 4 décembre

20h30 : Départs en simultanés des trois parcours sillonnant les routes de l’Orne des villes :

-Céaucé, Centre de Secours,

-Ecouché, Centre de Secours,

-Alençon, site du SDIS, 12 rue Philippe Lebon à Alençon.

Départ du défi « Mont Everest » sur le site du SDIS.

21h00 : soirée Karaoké au gymnase du Sdis, organisée par l’amicale de l’état-major et les élèves de l’école d’infirmiers d’Alençon, rue Philippe Lebon à Alençon (Chanson payante, 1 euro).

Buvette et restauration sur place.

Le samedi 5 décembre

08h00 : ouverture du centre de promesse téléphonique,

10h00 : petit déjeuner au profit du téléthon (5 euros),

11h00 : balades à poney (2 euros), en calèche suivant la météo (4 euros) par l’AS taquins,

Parcours chronométré et tirs au but par le FSGT Alençonnais, classement des 10 meilleurs avec récompenses, 50 centimes. Mini musée sapeurs-pompiers, parcours sportifs enfants/ adultes.

11h30 : démonstrations de VTT DIRT par l’équipe de Perche Dirting,

12h00 : pause déjeuner.

14h00 : reprise des animations, démonstrations et initiations de Karaté. Parcours chronométré et tirs au but. Balade à poney.

14h30 : démonstration de VTT DIRT par l’équipe de Perche Dirting,

15h00 : concert de Jazz par le groupe "Marching Band" d’Arconnay,

15h30 : démonstrations et initiation de Karaté. Parcours chronométré et tirs au but. Balade à poney,

16h00 : concert de jazz par le groupe "Marching Band" d’Arconnay,

16h30 : démonstrations et initiation de Karaté. Démonstration de VTT DIRT par l’équipe de Perche Dirting,

17h00 : concert de Jazz par le groupe "Marching Band" d’Arconnay. Sur le parking du SUPER U Alençon : départ de balade en Quads,

17h30 : démonstrations par le twirl’dance d’Alençon,

18h30 : démonstration de VTT DIRT par l’équipe de Perche Dirting en nocturne. Animations Country,

19h00 : début du rassemblement des défis itinérants sur la parking du SUPER U Alençon,

19h45 : arrivée des défis itinérants sur le site du SDIS 12 rue Philippe lebon à Alençon,

20h00 : fin du défi du « Mont Everest »,

Accueil des associations Ornaises souhaitant remettre leurs promesses de dons autour du centre de promesse téléphonique.

Massages proposés aux sportifs par les élèves kinés de l’école d’Alençon,

Pasta party, repas aux familles,

Photo avec l’ensemble des participants,

Animation country.

Les animations musées sapeurs-pompiers, balades en poney, parcours sportifs enfants/ adultes, ont lieu toute la journée.

Le début des animations a lieu à 11h00. L’ouverture des portes au public est permanente. Ceux qui souhaitent venir sur le site en dehors des heures d’animations pour encourager nos sapeurs-pompiers dans le défi échelle sont les bienvenus.

Dans le département, les sapeurs-pompiers se mobilisent localement :

Tour du canton de Tinchebray le vendredi soir, animations la journée du 5/12 en centre-ville,

Tour du canton d’Ecouché le samedi, animations dans la journée en centre-ville,

Lavage de voiture le samedi matin, centre de secours de Sainte Gauburge,

Structures gonflables le vendredi et samedi gymnase du Mêle sur Sarthe,

Soirée karaoké au gymnase de Carrouges le vendredi soir,

Vente de calendriers organisée avec les collèges et le Centre de Secours de l’Aigle.

Village Téléthon place de la mairie le samedi toute la journée à Argentan.

Vente de porte-clés par les JSP dans les centres commerciaux de Domfront.

Balades en quad organisée par les sapeurs-pompiers du Theil sur Huisne parking SUPER U à Alençon.

Ventes de porte-clés dans de nombreux centres de secours.