Thésard et professionnel, une tendance qui s'affirme à Rouen

Une thèse, c'est au minimum trois années d'études post Bac + 5 et cette durée peut s'étendre. "Nous observons toutefois une nette réduction des durées de thèse à Rouen. On encourage les étudiants soit à avancer soit à arrêter", indique Didier Chollet, vice-président de l'université de Rouen en charge de la recherche. La thèse de Jacques Kembeu, spécialisé dans le droit, a duré huit ans, mais lui a permis d'intégrer une entreprise comme gestionnaire des sinistres.

8 ans et un job à la clé !

"En droit, la durée moyenne d'une thèse est de cinq ans. La mienne a été plus longue car je voulais faire ma thèse en entreprise et trouver une société intéressée par mon sujet n'a pas été facile." Deux ans après le début de ses recherches, Jacques Kembeu intègre Groupama Transports. Après un CDD de trois ans, le futur diplômé est embauché en CDI. Son objectif : "Poursuivre mes recherches et apporter un soutien opérationnel." Élise Demange, docteur es-sciences a vu sa thèse financée par l'association Vie et Espoir. Après sa soutenance, la future entrepreneuse a été soutenue par Seinari et a créé sa start-up Celenys il y a près de trois ans. "Nous avons lancé courant 2015 notre premier produit Biomimesys, qui permet la culture cellulaire 3D." Aujourd'hui, Élise Demange dirige une équipe de 12 personnes dont trois commerciaux, un chimiste, et trois biologistes. "De manière générale, les taux d'insertion des docteurs tournent autour de 90 % deux ans après l'obtention de la thèse", précise Didier Chollet. Des chiffres qui rassurent sur l'intérêt public d'un doctorat.