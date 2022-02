Granville: un homme en détention provisoire pour coups ayant entraîné la mort

La victime aurait d'abord asséné un coup de couteau sur la main de celui qui devenir son agresseur en lui assénant, dans un "déchaînement de violence" plusieurs coups de poing au visage, puis des coups de pied.

Agresseur, qui prétend que lorsqu'il a quitté l'appartement, juste après l'altercation, la victime était toujours debout. "Une position qui n'est pas en concordance avec la version des faits des deux autres suspects".

Non. La victime a été laissée pour morte sur le palier de l'immeuble. Comble de l'horreur, son agresseur est rentré chez lui et les deux autre protagonistes sont allés se coucher. Le lendemain, le fils de l'occupante de l'appartement aurait même selon ses propres aveux, enjambé la victime et même parlé avec elle, alors que celle-ci baignait "dans une mare de sang"

Il aura a fallu qu'une commerçante aperçoive le corps gisant sur le palier et alerte les secours à 9h40 pour que la victime inconsciente mais toujours en vie soit prise en charge. Victime d'un arrêt cardiaque, elle décédera finalement une heure plus tard.

Le principal suspect encourt 15 ans de prison.

L'agresseur, originaire de Bernay, dans l'Eure, déjà connu de la justice, a été mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en péril. Il encourt 15 ans de réclusion criminelle. Il a été placé en détention provisoire.

La locataire de l'appartement et son fils sont quant à eux soumis à un contrôle judiciaire. Il devront répondre de non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. Ils risquent 5 ans de prison et sont actuellement sous contrôle judiciaire.