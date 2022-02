Rome (AFP). Italie: Naples renverse l'Inter et s'installe en tête

Naples a pris lundi la tête du championnat d'Italie, pour la première fois de la saison, grâce à sa victoire 2-1 face à l'Inter Milan sur un doublé de Gonzalo Higuain, lors d'un superbe choc de la 14e journée. La dernière minute aura été une formidable conclusion à cet excellent match avec deux occasions énormes pour l'Inter, réduite à 10, qui touchait deux fois les poteaux de Pepe Reina. Auparavant, c'est encore Higuain, qui joue actuellement à un niveau exceptionnel, qui avait porté Naples avec un doublé: premier but d'une frappe en force dès la deuxième minute, puis deuxième but à l'heure de jeu en résistant à deux défenseurs milanais (62e). L'attaquant argentin en est désormais à 12 buts cette saison et tout Naples se prend à rêver. Car après la Roma, la Fiorentina et l'Inter, c'est donc au tour du Napoli de prendre les commandes. Et les presque 60.000 spectateurs qui ont fait trembler lundi le stade San Paolo commencent à croire très fort au scudetto, qui serait le premier depuis 1990 et Diego Maradona. Car l'équipe emmenée par le méconnu Maurizio Sarri est une implacable machine qui a déjà fait tomber dans son antre la Lazio Rome, la Juventus, la Fiorentina et donc l'Inter, qui restait pourtant sur quatre victoires consécutives. En Serie A, Higuain et ses équipiers sont proprement inarrêtables et restent sur huit victoires et un nul. Ils n'ont perdu qu'un match cette saison, le premier contre Sassuolo. - La Juve revient dans le jeu - Lundi, ils ont pourtant vraiment tremblé, même quand l'Inter s'est retrouvé à 10 après l'expulsion de Nagatomo, juste avant la pause. Car l'équipe de Roberto Mancini n'a jamais renoncé et est revenue à 2-1 grâce à Ljajic (67e), avant de menacer Naples jusqu'au bout et de contribuer largement à un très beau spectacle. Dans l'autre match de cette 14e journée disputé lundi, la Fiorentina a ramené un point de son déplacement à Sassuolo (1-1), ce qui lui vaut de glisser à la troisième place, à deux points de Naples et un de l'Inter. Ce match entre deux des très bonnes équipes de Serie A a été animé et de bonne qualité. La Fiorentina, où Paulo Sousa avait curieusement choisi de se passer de Kalinic, a ouvert la marque rapidement grâce à l'Espagnol Borja Valero (5e) sur un centre d'Ilicic. Mais Sassuolo est revenu avant la pause sur un puissant coup de tête de Floccari (42e). Pour sa troisième saison en Serie A, Sassuolo confirme qu'il a vraiment sa place dans l'élite avec une jolie 6e place, à une longueur seulement de la Juventus. Les Turinois, vainqueurs de Palerme dimanche soir (3-0), sont d'ailleurs désormais revenus dans la course au titre. L'AS Rome est également concernée, avec sa quatrième place à quatre longueurs de Naples. Mais la défaite concédée dimanche à domicile contre l'Atalanta Bergame (2-0) a un goût de crise, quelques jours après la leçon infligée par Barcelone en Ligue des Champions (6-1). Rudi Garcia est fragilisé et la prochaine journée, qui verra les giallorossi se déplacer sur le terrain du Torino, est déjà primordiale. Résultats de la 14e journée du Championnat d'Italie de football. samedi Torino - Bologne 2 - 0 AC Milan - Sampdoria Gênes 4 - 1

